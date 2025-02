A pékszakma mára összefonódott a gasztronómiával, az emberek igénylik az igényes kínálatot

Amióta Szabadfi Szabolcs, vagy ahogy egy ország ismeri, Szabi, a pék elindította a vállalkozását, egyre csak dagad, növekszik a birodalma. A közösségi oldalát már több mint 177 ezren követik, pékségei Budapest mellett Debrecenben, Dunaharasztin és Veresegyházon is megtalálhatók, nemrég pedig Szentendrén nyitotta meg helyben a második és az eddigi legnagyobb üzletét. Közel két évvel a korábbi beszélgetésünk után újra felkerestük a kőszegi születésű mestert, akinek a kimagasló minőség mindig is a védjegye volt, de kíváncsiak voltunk arra is, hogyan lesz valakiből ma Magyarországon sikeres vállalkozó állami támogatás nélkül.