- A Szigetközben tetőzik a Duna

árvíz;áradás;Duna;Szigetköz;

2024-09-19 10:06:00 CEST

Megkezdődött a Duna tetőzése a Szigetköznél, Nagybajcsnál pedig csütörtökön napközben várják 855 centiméter körül az áradó folyó tetőzését - mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szóvivője az állami rádióban a Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolója szerint.

Siklós Gabriella kifejtette, hogy az említett területeken szerda éjszaka a szakemberek már észleltek buzgárokat, csurgásokat a védműveken, de az azonnali beavatkozásnak köszönhetően a töltések tartanak.A védművek a Dunakanyarban már elkészültek, s reményei szerint már a fővárosi szakaszokon is készen állnak. Kisoroszit körbezárta a víz, és a számítások szerint akár egy hétig tarthat ez a helyzet.

Siklós Gabriella azt kérte, hogy most senki ne menjen a védművekre csak azért, hogy megnézze az árvizet: a töltéseknél ugyanis dolgoznak, a védműveket nem szabad pluszsúllyal leterhelni, a helyzet könnyen és gyorsan veszélyessé válhat.

A szóvivő elmondta azt is, hogy egyelőre nem lehet tudni, hogy hány napig lesz másod-, illetve harmadfokú árvízvédelmi készültség.

Siklós Gabriella az állami tévében is beszélt, ahol elmondta azt is, hogy a védművek egyelőre jól bírják a terhelést, és nagyon fontosnak nevezte, hogy a szakemberek a nap 24 órájában figyelik a töltéseket, s ha gond van, akkor beavatkoznak. Közölte azt is, hogy jelentős csapadék a vízgyűjtő területeken nem várható, de az Ausztriában indult olvadás egyértelműen lassítja az ár levonulását.