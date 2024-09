- „Ami eddig volt, az csak ízelítő” – Aki tudott, beszállt a gátépítésbe, szerda délután Kisoroszit már elvágta a víz a külvilágtól

árvíz;Magyarország;Duna;védekezés;riport;

2024-09-18 22:12:00 CEST

„Tulajdonképpen most jön maga az áradás” – mondja Leányfalunál egy panziós. Ami eddig volt, az csak ízelítő – teszi hozzá -, az igazi nagy árhullám az elkövetkező két napban fog megérkezni. Pedig a Duna már elnyelte a háza előtti parti sétányt, a hullámok már a kőkerítése lábát nyaldossák. Sőt, a kapuba gyömöszölt homokzsákoknál egy jókora tócsa már beszűrődött a kertbe.

- Eleve úgy kalkuláltak – mondja a panziós -, hogy a víz így is, úgy is be fog törni a kertbe, a homokzsákok inkább azt a célt szolgálják, hogy az iszapot megszűrjék a vízből és ne lepjen el mindent a hordalék. A ház falán már ott van filccel a bűvös 105,6-os tengerszint szerinti szám. Ezt később is több helyen látjuk felfestve. Ez az a szint, amit 2013-ban elért a Duna. A vízügyesek most ehhez igazítják a védekezést, várhatóan az akkori szint alatt fog tetőzni az árhullám valamikor péntek-szombat körül, bár helyi vélekedések szerint nem sokkal lesz a tizenegy évvel ezelőtti alatt az áradás. Ennek megfelelően az említett panzió földszinti helyiségeiben ma délutánra már 40-50 centi magasan fog állni a víz. Mivel a ház és az alapozása ellenáll a nedvességnek, a panzió tulajdonosai sem költöztek el, hanem felhurcolkodtak pár napra az első emeletre.

A Dunakanyarban sok vízparti ház tulajdonosa hasonlóan sztoikus nyugalommal várja az áradatot. A 11-es úton, főleg Leányfalu és Dunabogdány között közben lázas munka zajlott szerdán is. Hosszú, több mint 10 kilométeres szakaszon kell megvédeni a térség fő ütőerének számító főutat. Ha ez elesik, akkor százezrek napi közlekedése lehetetlenülhet el.

Leányfalun a katasztrófavédelmisek irányítása alatt javarészt önkéntesek dolgoznak. Ákossal és Richárddal itt találkozunk, mindketten szegedi politológia-hallgatók és a híreket látva jöttek fel segíteni. De a nyírségi vízügy munkatársai is ott dolgoznak, egy ipari alpinista cég is testületileg kivonult. Míg a Tahitótfalunál lévő híd még üzemelt, legalábbis nem láttunk forgalomzárat szerda délután,

Kisoroszit már elvágta a víz a külvilágtól, az egyetlen, vékony köldökzsinór a megáradt folyón közlekedő pici komp maradt.

Tahitótfalu után kezdődnek az igazi, nagy erődítési munkálatok. Itt a levegőben érzeni a feszültséget: a katonaság és a rendőrség rohammunkában építi Tahitótfalu és Dunabogdány között a 11-es utat védő gátat. Szinte hihetetlennek tűnik, mivel a homokzsák-gát tulajdonképpen a kukorica-napraforgó mező közepén halad, és itt a Duna egy kilométeres távolságra van az úttól. Ám a vízügyesek szerint a mezőt holnapra ellepi a víz, méghozzá combközépig, övig, szóval nagyon úgy fest, hogy az eddig lerakott két sor homokzsákra további két sor kell, illetve oldalról másik két sort kell pakolni, hogy megtámassza a víz nyomásának kitett töltést. A területen hivatásos katonák dolgoznak – bár próbáltuk, de nem nyilatkozhattak –, majd Dunabogdány alatt találkozunk területi önkéntesekkel is. Mellettük fél tucat különbusszal érkeztek készenléti rendőrök, akik szintén rohammunkában építik a mező közepén a gátat. Dunabogdányba beérve hamar kiderül, hogy itt már kettévált a falu, ahogy az egyik lakos humorizál nekünk.

„A 11-es út alatt van a Duna. Ez meg itt - mutat az út másik felére – Bogdány.” Tény, hogy a 11-es út Duna felé eső részén már vízben állnak a házak. Érdekes mód az épületek egy részét védik a tulajdonosok zsákokkal, de számos házat látni, ahol semmiféle védelem nincs.

- Az egyiket ismerem – mondja az egyik ott lakó egy elárasztott ingatlanra mutatva – a tulajdonos úgy van vele, hogy ilyen magas vízállásnál nincs az a gát, ami megvédje a házát. Szóval úgy hagyta az egészet, aztán meglátja mi lesz, de egyébként emberemlékezet óta ártér ez a terület, szóval akik ide építkeztek, azok belekalkulálták, hogy 10 évente ez történik – fogalmazott.

Dunabogdány után, Visegrád felé néhol úgy tűnik, a hatóságok feladtak bizonyos területeket. Visegrádon a belvárost védi az acél mobilgát az óriási víztömegtől, de az út alatt nem látunk védműveket. Ahogy a Dömös előtti partszakasz is elesett. A település felé vezető úton poszttoló rendőröktől megtudtuk, hogy már szerda reggel betört a víz az útra, két oldalt is, így Esztergom felé elvágta az utat és nem sokkal Visegrád után is megjelent a víz a 11-es úton. Így ide már csak lakcímkártyával engedik be a lakosokat. Mint egy helyi szállodástól megtudjuk, ez iszonyú nyűg most, mivel sokan járnának be Esztergomból dolgozni, így viszont jókora kerülőt kell tenniük Pilisszentlászló felé.

Egy hét, 40 centi, „fordított” harc

A legmagasabb vízszint várhatóan 40 centiméterrel alacsonyabb lesz, mint a 2013-as árvíz esetében – jelentette be szerdán Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A szakemberek úgy számolnak, az árhullám szombatig tetőzik a Dunakanyarban és Budapesten is, ahol 850 centiméteres maximális vízállást várnak. A Szigetközben már ma reggel, Komáromnál és Esztergomnál pedig este, illetve péntek reggel tetőzhet a víz.

A frissen alakult árvízvédelmi operatív törzs első ülésén egymás mellett figyelte az OVF főigazgatója, Láng István beszámolóját a Belügyminisztériumban Orbán Viktor, Pintér Sándor és Karácsony Gergely. A miniszterelnök ezek után a kormányinfók mintájára „árvízinfót” tartott, ahol arról beszélt, megkezdődött a védekezés legnehezebb időszaka, ami tegnaptól számítva körülbelül egy hétig, nyolc napig tart majd. A meteorológusokat időjósoknak nevezve („most már lassan tudománnyá fejlődik”) azt mondta, hogy ha igazuk van, és nem jön nagyobb, özönvízszerű eső, a vízszint mindenhol alatta marad a 2013-asnak, ezért nincsen olyan munka, feladat vagy kihívás, amivel egyszer már ne birkóztak volna meg. A nap folyamán Neszmélyen, Nagymaroson és Kismaroson folytatta a fotókkal alaposan dokumentált terepszemlét.

- Magyarországon „fordítva folyik a védekezés” – erről már Magyar Péter írt. A Tisza Párt elnöke szerint a több tízezer önkéntes megfeszített munkája nélkül sehol nem állna a védekezés.

„Egy normálisan működő kormányzatnál nem a hivatásos állomány egészítené ki a civilek munkáját, hanem fordítva”.

Kifogásolta, hogy a kormány 5 nap alatt odáig jutott el, hogy 1600 katonát tudott kivezényelni, és már szó sem esik a 12 ezer önkéntes tartalékosról, akiket az adófizetők fizetnek, pont az ilyen válsághelyzetek esetére – jelentette ki hozzátéve: „Miközben gyerekek is töltik (helyesen) a homokzsákokat, aközben a honvédség épp hadgyakorlatot tart a Bakonyban”.

Délután, ahogy arra számítani lehetett, a víz elzárta Kisoroszit, ahová már nem lehet közúton eljutni. A településen körülbelül ezren élnek, nagy részük nem hagyta el a házát, így az árvíz idejére, várhatóan egy hétig el lesznek zárva a külvilágtól. Budapesten a befejező szakaszához ért a védekezés. A Margitszigetet 800 ezer homokzsák védi, a Hajógyári-szigeten viszont nem védekeznek.