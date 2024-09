- Orbán Viktor motorcsónakkal Kisorosziba ment

árvíz;Orbán Viktor;áradás;Duna;Kisoroszi;

2024-09-19 12:36:00 CEST

Kisorosziban folytatta árvízvédelmi irányító munkáját csütörtök délelőtt Orbán Viktor Vitályos Eszterrel, a térség országgyűlési képviselőjével együtt - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI) a miniszterelnök sajtófőnökére hivatkozva.

Az árvíz által körbezárt településre motorcsónakkal kelt át a miniszterelnök, ahol beszélt a védekezésben részt vevő helyi lakosokkal is.1032-en vannak most a Duna áradása által fenyegetett faluban, de mindenki biztonságban van, mert a védekezés hatékony és eredményes - állapította meg Orbán Viktor.

Az árvíz miatt elhalasztják a Fidesz-KDNP jövő hét keddre és szerdára tervezett kihelyezett, esztergomi frakcióülését is. Most az a legfontosabb feladat, hogy Magyarország sikeresen védekezzen az árvízzel szemben, ezért a kormány tagjainak és a képviselőknek is ezen kell dolgozniuk. Minden más ráér utána - fogalmazott Kocsis Máté Facebook-oldalán.