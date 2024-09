Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2024-09-20 06:00:00 CEST

Mintha odafentről Moldova, Hofi, Csurka írná véres limonádéba mártott tollal a Szuverenitásvédelmi Hivatal dicsőséges csatáinak történetét, olyan túl tökéletesen magyaros szatíra már az egész. Kezdődött azzal, hogy a Párt pehelypaplan öklének kinevezték Habony Árpád mindenre készséges balkezét, a Lomniczi Zoltán-klón fideszes értelmiségipótlék Lánczi Tamás urat a Hivatal élére, hogy a nettó fidesz-propagandista immáron állami hivatalnokot mímelve küzdjön a „külföldi befolyás” ellen. Mármint külföld mínusz Kína és oroszok. Ők ugyanis már itthon vannak. Lánczinak egyelőre más jogosítványa lényegében nincs azon kívül, hogy fontoskodó leveleket írogat a köztestületeknek, és mivel nem 1952-t írunk, egyelőre csak egy újabb Ákos-szemüveges, kakaóbajuszos alt-right zsúrpubi játssza Péter Gábor unokaöccsét.

A folytatáson már az oroszok is halálra röhögik magukat, ha a most létrehozott „Szuverenitásvédelmi Kutató Intézet” rövidítését – „Szuki” – meglátják a fejléces levélen. Az oroszul kurvákat jelent ugyanis. A viccet sikerült fokozni. A „Szuki” vezetőjévé a leghitelesebb szakértőt sikerült megtalálni, az egykori kommunista titkosrendőrség „baloldali elhajlók” ellen nyomozó tartótisztjét, Horváth Józsefet. A trockista felforgatókkal való küzdelemben szerzett tapasztalatait nyilván a mostani pártállam érdekében is tudja majd kamatoztatni.

Horváth egykori titkosszolgálati mentorai alighanem forognak a sírjukban attól, ahogy a két szuperharcos egy imázsvideóban üzent hadat a nemzetközi liberális polipnak - fehér ingben, a királyi vár mellvédjén sétálva a napsütésben. Éppen csak fagyit nem nyalogattak. Mindezt az "öldöklő háború" közepette, amit Horváth szerint „nem lehet langyosan megvívni.” (Ez még Bese atyának sem sikerült.)

Az egész egy nevetséges önleleplezés: ha valóban "öldöklő háború" lenne Magyarországon, akkor ez a két jóember aligha sétálhatna így a nyílt utcán. Pláne, hogy széles vállaikon túl ott az ellenség: egy egész Budapest, amely éppen pár hónapja küldte el a pártállamot szuverenitásostul, a szellemi kacatjaival együtt a fenébe.