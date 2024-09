- Távozóban

diplomácia;magyar-amerikai kapcsolatok;David Pressman;

2024-09-20 06:00:00 CEST

Van egy jó hírünk Orbán Viktornak: David Pressman már nem sokáig borzolja a fideszes kedélyeket. A választások másnapján, november 6-án a többi amerikai nagykövethez hasonlóan be fogja adni a lemondását, mert akárki lesz az új elnök, az mást küld majd Budapestre. Van persze egy rossz hírünk is: jó esély van rá, hogy utóda még nála is kellemetlenebb lesz a rezsimnek. Ha Kamala Harris nyer, amire jelenleg ötven százaléknál valamivel nagyobb az esély, akkor az jön, amit egy korábbi budapesti nagykövet, Eleni Kounalakis nyilatkozott a Népszavának: az új elnök büszkén magabiztos lesz az Orbán Viktor-féle autokratákkal szemben.

Pressman a Budapest Fórumon szerdán azt mondta, hogy szeretné helyreállítani a magyar-amerikai viszonyt, de ehhez határozottan a szemébe kell nézni az Orbán-kormánynak és rendíthetetlen választ adni. Ez a két ország viszonyát várhatóan megváltoztatja, hosszútávon viszont egy közelebbi, őszintébb kapcsolatot eredményez, ami szerinte mindkét országnak érdeke. Találgathatjuk, hogy mire gondolt, elsőnek a vízummentesség megvonása, esetleg a pápai katonai repülőtéren állomásozó nehéz szállító gépek máshová telepítése, a katonai kapcsolatok visszafogása ugrik be, de ki tudja, lehet, hogy az amerikaiak valami mással, netán őszinteségük néhány közvetlen megnyilvánulásával lepnek meg minket.

A nagykövetek mindig azt mondják, amire kormányuk felhatalmazza őket. Ők nem a hír, csak annak hozói. Ezért is megdöbbentő, hogy a magyar kormányfő egyszer sem volt hajlandó hivatalában fogadni az Egyesült Államok hamarosan távozó nagykövetét, és a külügyminiszter is csak semleges terepen, egy étteremben találkozott vele. Ha azt hiszik, hogy ezzel személyében alázzák meg, kissé tévednek. Az amerikai diplomácia pragmatikus, ha van értelme, sok mindent megbocsát. De feledékenységgel még senki sem vádolta.