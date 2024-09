- Brandenburg az SPD Waterlooja lehet

Brandenburg;tartományi választás;tartományi kormányfő;Olaf Scholz;

2024-09-20 10:10:00 CEST

Ismét nehéz napok várnak Olaf Scholz kancellárra. Vasárnap rendezik meg a brandenburgi választást. Rövid időn belül a harmadik keletnémet tartományban járulhatnak az urnákhoz a választók, s a berlini kormányzat számára nem éppen kedvezőek az előjelek. Szeptember elején Türingiában az első, Szászországban pedig a második helyen végzett a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) az SPD gyenge szereplése mellett, s most Brandenburgban is a szélsőséges párt az esélyes.

Pedig Brandenburg különösen fontos a berlini kormány legerősebb pártja, a szociáldemokraták számára, hiszen a német újraegyesítés óta az SPD megszakítás nélkül irányítja a tartományt. A bevándorlás, a szélerőművek építése és Ukrajna felfegyverzése leállítását követelő AfD azonban a legutóbbi felmérések szerint három százalékponttal vezet a szociáldemokraták előtt.

Pedig még a szomszédos Szászország kereszténydemokrata miniszterelnöke, Michael Kretschmer is arra kérte a választókat, hogy az SPD mellé tegyék az ikszet. Mint fogalmazott, „fontos, hogy az első számú politikai erő a tartományban egy olyan demokratikus párt legyen, amely több mint 34 éve stabilitást adott ennek az országnak” - mondta Kretschmer. S ezzel nem a CDU-ra és annak brandenburgi csúcsjelöltjére, Jan Redmannra, hanem az SPD-re és a hivatalban lévő miniszterelnökre, Dietmar Woidkére utalt. Tehát a konkurenciára. „Dietmar Woidke sok jót tett a tartománynak” - dicsérte Kretschmer brandenburgi kollégáját. Hozzátette: „Nem kellene úgy alakulnia a választásnak, mint Türingiában.” A szociáldemokrata Woidke természetesen örült Kretschmer választási ajánlásának néhány nappal a voksolás előtt, nem utolsósorban azért, mert az ő politikai jövője is eldől vasárnap. Woidke ugyanis 19-re húzott lapot. Bejelentette, ha nem az SPD lesz az első, hanem az AfD, akkor lemond. „Vagy én, vagy az AfD”, hangzott politikai üzenete nyilván azt remélve, hogy ennek nyomán az SPD megelőzi az AfD-t a közvéleménykutatásokban. A felmérések azonban egyelőre nem igazolják radikális stratégiájának helyességét, pedig ő maga valóban népszerű a tartományban. Nem véletlen, hogy a kampány során nem is kívánt mutatkozni a népszerűtlen Scholz társaságában. Woidke oly mértékben akart elhatárolódni Scholztól, hogy a kancellárt még a színpadra sem engedték fel az SPD brandenburgi nagy nyári rendezvényén. „Néha örülök, ha néhány napig nem hallok semmit a szövetségi kormányról” - magyarázza Woidke a Handelsblattban. A kancellár nem is vette jó néven ezt az elutasítást.

Woidke és az SPD számára komoly csapást jelentett az augusztus végén Solingenben végrehajtott iszlamista támadás, melynek során egy szíriai bevándorló három embert késelt halálra. Ennek következtében ismét emelkedtek az AfD mutatói a közvélemény-kutatásokban. Mindenesetre amennyiben az AfD megnyeri a vasárnapi választást, egy dolog biztos: nem kerül kormányra, mert egyik párt sem akar koalíciót kötni az AfD-vel. Brandenburgban tehát ugyanaz a helyzet, mint Türingiában és Szászországban. Ám az sem kérdés: a szociáldemokraták számára óriási csapás lenne a második hely, s egyre többen vetnék fel a párton belül Scholz kancellár felelősségét.