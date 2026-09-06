Szász-Anhaltban rekordmagas támogatottsággal várja a vasárnapi tartományi választást az Alternatíva Németországért (AfD), miközben a többi párt a koalíciós lehetőségeket keresi.
A német szociáldemokratáknál javult ugyan a hangulat a vasárnapi brandenburgi győzelem után, de a liberális FDP máris a berlini kormány felrobbantásával fenyeget.
Az AfD így is nagy sikert ért el, hiszen az előrejelzés alapján a 88 mandátumból 30-at szerzett meg, amivel lehetősége nyílhat kétharmados többséget igénylő döntések blokkolására.
Bár egyetlen párt sem hajlandó koalícióra lépni a Türingiában az első, Szászországban a második helyen végzett AfD-vel, nyugtalanító a szélsőjobboldali párt szereplése. Sok keletnémet ma is másodrendű polgárnak érzi magát.
Hármuk közül kettő be sem jutott a türingiai tartományi parlamentbe, Szászországban is majdnem hasonló a helyzet.
Két tartományban, Szászországban és Türingiában is tartományi választást rendeznek vasárnap. Az sem elképzelhetetlen, hogy mindkettőben a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért szerzi meg az első helyet.
Gyengén szerepeltek a német kormánypártok a két német tartományi választáson, Bajorországban és Hessenben.
De ettől függetlenül a korábban győzelemre is esélyesnek tartott AfD továbbra is a második legerősebb párt az egykori NDK területén.
A helyhatósági választásokon elért konzervatív győzelemek révén a brit kormányfő hosszú távon hatalmon maradhat. Skócia a tartományi választások alapján látszik az igény a függetlenségre.
A koronavírussal szembeni védekezés helyett a kampányolásra összpontosított Narendra Modi indiai miniszterelnök, ám mindkettőben csúfosan leszerepelt; a második fertőzési hullám teljesen maga alá gyűrte az országot, a kormányzó hindu nacionalista Indiai Néppárt (BJP) pedig minden igyekezete ellenére képtelen volt előretörni a tavaszi tartományi választásokon
A kormányzó SDP nagyot gyengült korábbi önmagához képest, de még így is 39 százalékos eredményt ért el, és fölényesen verte ellenfeleit.
Fennállásának legrosszabb eredményét érheti el a CSU a vasárnapi tartományi választáson, ettől azonban Angela Merkel sem függetlenítheti magát.
Az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) kapta a legtöbb szavazatot a németországi Schleswig-Holstein tartományban vasárnap tartott helyi törvényhozási (Landtag-) választáson a szavazókörökből kilépő választók megkérdezésén alapuló felmérések (exit poll) urnazárás után közzétett eredménye szerint.
Bár a német szociáldemokratáknál a vasárnapi saar-vidéki voksolást követően alábbhagyott az a hurrá optimista hangulat, amit a párt igen kedvező országos közvélemény-kutatási adatai idéztek elő, mindenképpen pozitív hír Európa számára, hogy a jobboldali radikális Alternatíva mindössze 6,2 százalékot kapott, a nagykoalíció két pártja, a CDU és az SPD pedig összesen 70 százalékot, így folytatódhat az ország legkisebb tartományában a két párt koalíciós együttműködése. Az SPD-nél azt sem tartják kizártnak, hogy az AfD be sem jut a parlamentbe a szeptemberi választáson.
A vártnál nagyobb fölénnyel nyert a Kereszténydemokrata Unió (CDU) a németországi Saar-vidéken rendezett választáson vasárnap – derült ki az ARD által közölt exit poll eredményekből. Angela Merkel kancellár pártja a szavazatok 41 százalékát kapta, míg a Szociáldemokrata Pártra (SPD) 29,5 százalék voksolt.
Szinte rögtön, a német szociáldemokraták élére való megválasztása után fontos megmérettetés vár Martin Schulzra. Vasárnap ugyanis hivatalosan is megkezdődik a német választási év a Saar-vidéken esedékes tartományi választással.
Két tartományi választást is rendeztek tegnap Spanyolországban. Galíciában 2,7 millióan, Baszkföldön 1,7 millióan járulhattak az urnákhoz, hogy döntsenek a tartományi törvényhozás összetételéről. A két voksolás lezárulta után a politikai pártok várhatóan újra megpróbálkoznak a madridi kormányalakítással.
Baloldali koalíció alakulhat Berlinben. A vasárnapi tartományi választást a szociáldemokrata SPD nyerte meg 23 százalékkal, de öt százalékkal szerzett kevesebbet, mint 2011-ben.
Néhány nappal a vasárnap esedékes berlini tartományi választás előtt a kancellár is bekapcsolódott a kampányba. Angela Merkel bírálta a főváros szociáldemokrata polgármestere, Michael Müller menekültpolitikáját.
A német szövetségi kormány kitart az európai menekültválság megoldását célzó politikája mellett - ezt közölte a kormány szóvivője hétfői berlini tájékoztatóján az előző napi tartományi választásokkal kapcsolatban. Horst Seehofer bajor miniszterelnök szerint a Kereszténydemokrata Unió (CDU) visszaesése a berlini vezetés menekültpolitikájának tulajdonítható, a CDU főtitkára viszont úgy véli, a demokratikus pártok mind támogatják Angela Merkel kancellár irányvonalát.
Bár az Osztrák Néppárt (ÖVP) szerezte meg a legtöbb szavazatot a felső-ausztriai tartományi választáson, 36,4 százalékos aránnyal, az igazi győztes a jobboldali radikális Osztrák Szabadságpárt (FPÖ), amely 15 százalékot javítva hat évvel ezelőtti eredményén, 30,4 százalékos eredményt ért el. A voksolás alátámasztja azt az országos trendet, amely szerint folyamatosan válik mind erősebbé az FPÖ, amely a legjobban profitál az európai menekültválságból.
Történelmi rekordot dönthetett a választási részvétel Katalóniában, este 6-ig az 5,5 millió választásra jogosult több mint 63 százaléka járult az urnákhoz, az előrehozott tartományi választáson. Ez 7 százalékkal haladja meg a 2012-es időarányos részvételt.
A szociáldemokrata Olaf Scholz marad Hamburg tartományi vezetője, de nem tud egyedül kormányozni, miután a liberális FDP és az euroszkeptikus Alternatíva (AfD) is bekerült a tartományi parlamentbe. Az AfD számára azért történelmi az eredmény, mert először került be valamelyik volt NSZK-beli tartomány törvényhozásába.
A németországi Hamburgban vasárnap rendezett helyi törvényhozási választáson nagy fölénnyel a szociáldemokrata párt (SPD) végzett az első helyen, de abszolút többségét valószínűleg elvesztette az urnazárás után megjelent első előrejelzések szerint.
Helyi törvényhozási választás kezdődött vasárnap reggel Hamburgban, Németország egyik legkisebb és leggazdagabb tartományában.
Jelentős a szociáldemokraták előnye a kereszténydemokratákkal szemben Hamburgban, két nappal az idei első német tartományi választás előtt. A voksolás jó erőfelmérő Angela Merkel kormánya számára. Az észak-német város hagyományosan az SPD felé húz, 2004-ben esett meg az a szégyen a párttal, hogy a CDU valóssággal kiütötte itt az SPD-t, 47,2 százalékot szerezve. Ez azonban már a múlté, 2011 óta az SPD egyedül kormányoz a kis tartományban, ahol egy 2013-as módosítás értelmében nem a 18, hanem a 16 év felettiek járulhatnak az urnákhoz. A mostani választás másik érdekessége, hogy a tartományi kormány öt évig maradhat hivatalban az eddigi négy helyett.
A balközép Demokrata Párt (PD) jelöltjei nyerték meg az időközi tartományi választásokat vasárnap az olaszországi Emilia-Romagnában és Calabriában, miközben az Északi Liga megerősödött. A választási részvétel azonban negatív rekordot ért el.