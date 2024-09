- Pólóval és maszkkal lázított egy hongkongi férfi a bíróság szerint, ezért 14 hónap börtönre ítélték

Hongkong;póló;börtönbüntetés;figyelemfelkeltő akció;

2024-09-19 20:14:00 CEST

Bűnösnek vallotta magát lázadásban, mert egy tiltakozó szlogennel ellátott pólót viselt Hongkongban egy metróállomáson még a nyáron egy helyi férfi, így emlékeztetve mindenkit a 2019-es hongkongi ellenzéki tüntetésekre – írja BBC. A 27 éves Chu Kai-pongot a márciusban elfogadott új helyi nemzetbiztonsági törvény alapján ítélte a város bírósága 14 hónap börtönre.

Az említett jogszabály (a 23. cikk) kibővíti a Peking által 2020-ban bevezetett nemzetbiztonsági törvényt. A férfi tettének súlyosságát csütörtökön felolvasott ítéletében Victor So főbíró onnan vezette le, hogy a pólóviseléssel Chu „újraéleszti a 2019-es tiltakozások mögött meghúzódó gondolatokat”. Ez abban állt, hogy a férfi felsőrészén a „Hongkong felszabadítása, korunk forradalma” felirat emlékeztette az itt élőket arra, hogy akár szabadon is élhetnének.

A felirat az öt évvel ezelőtti, függetlenséget követelő demonstrációk egyik jelszava volt. Ha mindez nem lenne elég, súlyosbító tényező lehetett, hogy az elítélt férfi, akit júniusban vettek őrizetbe, még maszkot is viselt egy másik tiltakozó szlogen rövidítésével, amely az akkori tiltakozók öt követelésére hívta fel a figyelmet. A BBC szerint a helyi média arról számolt be, a lázításért elítélt férfinál egy ürülékkel teli dobozt is találtak, amelynek tartalmával a nézeteit ellenző emberekre támadt volna.

A hongongiak szabadságát féltő emberi jogi szervezetek ugyan tiltakoznak a polgári szabadságjogok csorbítása ellen, de a pekingi és hongkongi hatóságok szerint fontosabb a stabilitás. Chu Kai-pong korábban már ugyancsak pólóviselésért kapott 3 hónap börtönbüntetést, s a bíróság szerint nem mutatott megbánást. Az Amnesty International kínai igazgatója, Sarah Brooks a véleménynyilvánítás szabadsága elleni nyilvánvaló támadásnak minősítette, és közleményben kérte a 23. cikk hatályon kívül helyezését.