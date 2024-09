- Szálka a köröm alatt

gyermekvédelem;kitüntetés;

2024-09-21 06:00:00 CEST

Tudják, ki az a Kiszel Tünde? És hogy ki az a Schmidt Erika? Az első kérdésre ezerből ezren vágják rá az igent, majd vérmérséklettől függően fitymáló szájhúzogatással, göcögő nevetgéléssel vagy indulatos kifakadással kommentálják a celeb „munkásságát”. Schmidt Erika nevét valószínűleg az országban összesen nem ismerik ezren, és fogalmuk sincs, mit is kéne tudni róla. Segítek picit.

Ő volt az, aki éveken át küzdött azért, hogy ne maradhasson titokban és büntetlenül az, amit a bicskei gyermekotthon igazgatója, „János bácsi" és bűntársa, K. Endre tett a gyerekekkel. Ő volt az a szakember, aki a sajtóhoz fordult, hogy megtörje a csendet. Ő volt az, aki képtelen volt szemet hunyni afölött, ami Bicskén zajlott, amit az ottani, magukra maradt gyerekekkel műveltek. Schmidt Erikának nem volt könnyű gyerekkora, bántalmazó családban nőtt fel, 15 évesen megszökött otthonról, hajszálon múlt, hogy ő maga is bekerüljön a rendszerbe. Talán ezért is érzi át, milyen helyzetben lehetnek azok a gyerekek, akik senkire nem számíthatnak. Akik egy légüres térben léteznek. Akiknek nincs hová, kihez fordulniuk, ha bántják őket. Pláne ha olyasvalaki bántja őket, akiben meg kellene bízniuk. Aki kiosztja a zsebpénzüket. Aki felügyeli a mindennapjaikat. Akinek az lenne a feladata, hogy vigyázzon rájuk – ha már a szüleik erre nem képesek. Schmidt Erikának ítélte oda idén a Szabad-díjat a Társaság a Szabadságjogokért. Ezt az elismerést olyanok kapják, akik bátran kiállnak a véleményük mellett, magukért vagy egy közösségért. Ezek az emberek homokszemek az elnyomó hatalom gépezetében, amelyet igyekeznek megakasztani. Bosszantó szálkák a dölyfös hatalmaskodók körme alatt. Egy fecske is csinálhat nyarat – vallja Erika, és hogy mennyire igaza van, azt jól mutatja, hogy a bicskei pedofilbotrányba végül két vezető politikus is belebukott. Itt az ideje, hogy megtanuljuk Schmidt Erika nevét.