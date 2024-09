- Akar magának egy igazi, emberi csontvázat?! Közel egymillió forintért bárki elvihet egyet

csontváz;maradványok;emberi csontok;hirdetés;

2024-09-25 06:53:00 CEST

Meglehetősen érdekes hirdetésre bukkantunk az egyik online piactéren.

A régiségek közt nem csak antik tárgyakat, de egy igazi, emberi csontvázat is lehet vásárolni. „Nagyon régi, legalább 60 (vagy 80, 100 vagy több?) éve elkészített szerelt, igazi női csontváz, állvány nélkül (helyette akasztható, de nyilván készíthető állvány is...) A koponya nincs kettévágva, így mentes a csavar(ok)tól, rugóktól is, tehát páratlan darab olyannak, akinek a természetesség, hitelesség, sértetlenség is fontos, ezért is egyedülálló” - írja az eladó, aki megemlíti, hogy a jobb kézfej, egyik alkarcsont, bal térdkalács nincs meg.

A leendő vásárló személyesen is átveheti vagy megtekintheti az egyik vármegyeszékhelyen, de szállítás is lehetséges nagyméretű dobozban, futárszolgálattal, vagy postai úton. A képeket elnézve megállapítható, hogy nem műanyagról van szó, hanem egy valódi csontvázról. Ezt egy felhasználói kérdésre az eladó is megerősítette. „Oktatási, kutatási célból nyilván szegény elhunyt hozzájárulásával, igazi anatómiai csontvázak is készültek” - fűzte hozzá.

A látottak mindenképpen felvetik a bűncselekmény gyanúját, ugyanis a hatályos törvények szerint az emberi test tiltott felhasználásának bűntettét követi el, aki emberi gént, sejtet, ivarsejtet, embriót, szervet, szövetet, halott testét vagy annak részét, illetve halott magzatot jogellenesen megszerez, vagyoni haszonszerzés végett forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik. Mindezért pedig akár három év szabadságvesztés is kiszabható. Bár az nem világos, hogy a megszerzés az törvénytelenül történt-e, de a jogszabály szövegét értelmezve a legálisan megszerzett emberi testrészek eladása is bűncselekménynek tűnik. Természetesen arra sem bíztatunk senkit, hogy bárki megvegye, hisz elvileg a vásárló ellen is eljárás indulhat.

A hirdetés egyébként már február óta elérhető.

Kérdéseinkkel megkerestük annak a vármegyének a rendőrkapitányságát, ahol az eladó szerint a csontváz megtalálható. Válaszukban azt írták, hogy a hirdetés kapcsán nem merült fel bűncselekmény gyanúja, így tehát eljárás sem indul.