- Nem a lakosság, hanem az intézmények járhatnak jól az őszi távhős rezsicsökkentéssel

távhő;rezsicsökkentés;Lantos Csaba;Energiaügyi Minisztérium;

2024-09-21 15:03:00 CEST

A lakossági távhő díjaknál további csökkentés nem fakad a rendelkezésből; az úgynevezett kiemelten kezelt intézményeknél alapozhat meg a tavalyi kettő után egy újabb nagyarányú díjcsökkentést – közölte a Portfolio megkeresésére a Lantos Csaba vezette Energiaügyi Minisztérium.

Korábban lapunk is írt a Portfolio eredeti értelmezéséről, amely szerint a lakossági felhasználóknak a 2024. szeptember 30-án érvényes távhőszolgáltatási díjakhoz képest 3,3 százalékkal alacsonyabb díjat kell majd fizetniük október 1-től. Ezzel szemben a tárca úgy pontosított: „A 3,3 százalékot említő bekezdés 2014. október 1.-től hatályos. Így a lakossági távhőszolgáltatási díj ma ugyanannyi, mint amennyi 2014. október 1.-én volt. A hatályos díj tehát már most teljesíti a 3,3 százalékos csökkentést, vagyis további csökkentés nem fakad a rendelkezésből. Ezúttal csak egy technikai pontosítás került a szövegbe, ami a területileg illetékes távhőszolgáltatóra való hivatkozást egyértelműsítette, de nem változtat sem a rendelkezés szerinti határnapon, sem pedig az áron.” Vagyis a háztartásokat a továbbiakban is ugyanakkora rezsiszámla terheli. A rendeletmódosítással a kiemelten kezelt intézmények juthatnak a korábbiaknál nagyobb díjcsökkentéshez.

A rendeletmódosítás hatásvizsgálati lapján látható 139,4 milliárd forintos hiánynövelő hatás az idei évi elfogadott költségvetésre vonatkozik - írja a lap, ami arra következtet, hogy a távhő mögötti gázbeszerzési és egyéb költségektől elmarad az októbertől érvényes díjszabás.