- Tineke Strik: Magyarországon már gyökeret vert a félelem, az Orbán-módszer halálos az EU-ra nézve

EU;EP;Magyarország;Orbán Viktor;fenyegetés;halálos veszély;jelentéstevő;

2024-09-22 15:32:00 CEST

Halálos veszélyben van az Európai Unió, mert egyre több tagállamban, így Hollandiában is teret hódítanak az Orbán-kormány hatalomgyakorlási módszerei – nyilatkozta a Szabad Európának Tineke Strik holland zöldpárti képviselő, aki az Európai Parlament állandó magyarországi jelentéstevője lesz az új ciklusban. A politikus tisztában van azzal, hogy honfitársához, Judith Sargentinihez hasonlóan a magyar kormánypropaganda céltáblájává válhat a következő években, de ironikusan megjegyezte: „Soros Györggyel biztosan nem fogok tudni versenyre kelni”.

Strik kiemelte: „Az Orbán-féle szövegkönyv egyre népszerűbb, többek között a holland jobboldali kormány is elkezdte utánozni. Meggyőződésem, hogy a jelenség egzisztenciális fenyegetést jelent az EU számára. Messzemenően eltökélt vagyok abban, hogy visszafordítsuk ezt a folyamatot.” Bízik benne, hogy az Európai Parlamentben továbbra is meglesz az a többség, amely az előző időszakhoz hasonlóan erős nyomás alá helyezheti a két másik intézményt, azaz az Európai Bizottságot (EB) és az Európai Tanácsot (ET), hogy továbbra is napirenden tartsák az ügyet.

Mint a holland jelentéstevő fogalmazott, a jogállamisági kérdésekért felelős biztosjelöltek, közülük is mindenekelőtt az ír Michael McGrath, a leendő igazságügyi biztos, kemény kérdezz-felelekre számíthat az októberre tervezett szakbizottsági meghallgatáson. A McGrathnak eljuttatott megbízólevélben Ursula von der Leyen többek között feladatául szabta, hogy támogassa a 7. cikk szerinti eljárás szigorúbb és megerősített alkalmazását célzó erőfeszítést. – A költségvetésii és jogállamisági feltételességi eljárás „általános rendszerét a következő többéves keretköltségvetésben valamennyi uniós forrásra alkalmazni kell” – fogalmazott az EB elnöke.

A holland zöldpárti jelentéstevő úgy látja, hogy Magyarországon egyre szűkül a független szereplők mozgástere, ahogy fogalmazott, „a félelem gyökeret vert a magyar társadalomban”. Ezért az említett uniós szerveken kívül a tagállami kormányokat is folyamatosan nyomás alatt kívánja tartani annak érdekében, hogy napirenden maradjanak a magyarországi jogállamisági problémák. Tineke Strik szerint ezért szükség esetén annak a lehetőségét is meg kell majd vizsgálni, hogy a parlament újra és újra az Európai Bíróság elé vigye a tanácsot és a bizottságot, ha úgy látja, hogy elhanyagolják a szerződés által meghatározott feladatköreiket.