- BKK: Hétfőtől újra megáll a 2-es metró a Batthyány téren

árvíz;helyreállítás;csökkenés;közösségi közlekedés;M2-es metróvonal;Batthyány tér;Duna vízszint;

2024-09-22 14:25:00 CEST

A hétvégi tetőzés után elkezdett csökkenni a Duna vízszintje Budapesten, ennek köszönhetően jövő héten várhatóan több vonalon is helyreállhat a közlekedés. Az M2-es metró hétfőn üzemkezdettől már megáll a Batthyány téren – áll a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) lapunkhoz is eljuttatott közleményében. Mint írták, az utasok már le- és felszállhatnak majd ezen az állomáson, de a H5-ös, azaz a szentendrei HÉV-re továbbra is a Margit híd budai hídfőjénél lehet majd felszállni.

A BKK kiemelte, a jövő hét első felében több vonalon is helyreállhat a közlekedés. A jelenlegi előrejelzések szerint várhatóan szeptember 24-én, kedden a 19-es villamos újra a teljes vonalán, azaz a Bécsi út / Vörösvári út és Kelenföld vasútállomás között jár majd. Ugyanettől az időponttól a 41-es villamos is az eredeti útvonalán, a Bécsi út / Vörösvári úttól a Batthyány téren át a Kamaraerdei Ifjúsági Parkig fog közlekedni

A H5-ös HÉV várhatóan szeptember 25-én, szerdától jár majd újra a Batthyány térig, és ekkortól a Margit hídnál ideiglenesen lezárt kerékpárút ismét használható lesz. – A szakemberek folyamatosan figyelik a vízszintet és annak függvényében döntenek a jelenlegi forgalmi korlátozások feloldásáról. A BKK minden változásról a lehető leghamarabb értesíti a közlekedőket, addig is, a jelenleg még érvényben lévő forgalmi korlátozásokról bárki tájékozódhat a bkk.hu/arviz oldalon – tették hozzá.