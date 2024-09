- Ellenzéki siker a megismételt pécsi önkormányzati választáson

ellenzék;Pécs;önkormányzati választás 2024;

2024-09-22 20:48:00 CEST

Az ellenzék jelöltje nyerte a vasárnapi pécsi önkormányzati választást a város 15. számú választókerületében. Az eredmény nem befolyásolja az erőviszonyokat a pécsi közgyűlésben, a kormánypártok, illetve az ellenzéki összefogás rá van utalva a frakciójukon kívüli képviselőkre.

A baranyai megyeszékhely kertvárosi lakótelepén azért volt szükség időközi választásra, mert júniusban a kormánypártok és az ellenzéki összefogás – a Pécs Jövőjéért – jelöltje ugyanannyi voksot kapott. A vasárnapi választáson az ellenzék színeiben induló Fürj Csaba szerezte meg a szavazatok 59 százalékát, a Fidesz-KDNP-ÖPE zászlója alatt induló Kővári János pedig 37 százalékon zárt, így Fürj szerzett mandátumot. A voksoláson a Mi Hazánk jelöltjeként indult Horváth Sándor, míg Körömi Attila függetlenként állt sorompóba, őket a szavazók 2-2 százaléka támogatta.

Bár az időközi választás kampányában a Fidesz és az integrált ellenzék sok energiát fordított a kertvárosiak meggyőzésére, mégis csak a szavazók a 31 százaléka járult az urnákhoz, míg júniusban 52 százalék tette meg ezt. Az alacsony részvétel alapján arra lehetett számítani, hogy a választóit köztudottan jól mozgósító Fidesz behúzza a pécsi 15-öst. Még se ezt történt. A viszonylagos érdektelenségben vélhetően az is szerepet játszott az, hogy az eredmény nem befolyásolja lényegesen az erőviszonyokat a pécsi közgyűlésben. Emlékezetes, hogy 2019-ben az összefogó ellenzék Pécsett nagy verést mért a Fideszre, ám utóbb a győztes csapat belső viták miatt meggyengült. Ennek ellenére 2024 júniusában az ellenzéki polgármester, Péterffy Attila újra biztosan nyert, s a Pécs Jövőjéért Egyesületnek – Péterffyvel együtt – összesen 9 jelöltje jutott be a közgyűlésbe. Ez immár 10-re nőtt a vasárnapi voksoláson. A Fidesz viszont 11 képviselőt delegált a 25 tagú testületbe. Egy-egy jelöltet juttatott be a grémiumba Mi Hazánk, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a Mindenki Pécsért, valamint a Tiszta Kezek Egyesület, vagyis a testületet megosztó napirendekben a két nagy frakció csak akkor tudja keresztülvinni akaratát, ha maga mellé állít az „egykék” közül kettő vagy három képviselőt.

Utóbbiak mindegyikével beszéltünk, és ők azt mondták: nem lépnek frigyre se a Fidesszel, se az ellenzéki összefogással, s minden kérdésben szakmai alapon fognak dönteni. Mind a négyen azt ígérték, hogy nem lesznek megvehetők se állással, se az érdekkörüknek biztosított egzisztenciális előnyökkel. Úgy vélték, hogy így egyik párt se tudja leuralni a várost, s a közgyűlés civilek által támogatott és kontrollált döntései valóban Pécs érdekeit szolgálják majd.