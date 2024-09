- Magyar Péter nem ül be a Fővárosi Közgyűlésbe, azt akarja, hogy a képviselők több jogkört is visszakapjanak Karácsony Gergelytől

Karácsony Gergely;módosítás;Fővárosi Közgyűlés;alakuló ülés;SZMSZ;főpolgármester-helyettes;jogkörök;Magyar Péter;

2024-09-22 21:48:00 CEST

Teljes a Tisza Párt fővárosi képviselőinek a névsora, én nem ülök be Fővárosi Közgyűlésbe – jelentette be Magyar Péter szokásos vasárnap esti élő műsorában, a „MagyarInfón”, amelyen megosztotta információját arról, hogy várhatóan október 4-én megalakul Budapest főpolgármesterrel együtt 33 önkormányzati képviselővel működő irányító testülete, amelyben a Tisza Párt tíz mandátumot szerzett a június 9-i önkormányzati választáson.

Azóta bizonytalanságban volt a közvélemény, hogy a választáson, majd az azóta eltelt időszakban a legnagyobb ellenzéki párttá nőtt politikai erő nevében ki fog politizálni a fővárosban. Magyar Péter sorolta:

Ordas Eszter,

Porcher Áron,

Böröck-Gémes Szilvia,

Bovier György,

Barna Judit,

Bujdosó Andrea,

Molnár Dániel,

Orbán Árpád István,

Balogh Balázs

és Kollár Kinga

lesz az. A Tisza Párt elnöke egyrészt kiemelte, hogy az utolsóként megnevezett Kollár Kinga ugyan EP-képviselő is, akinek nehéz dolga lesz, de vállalta a kettős feladatot, ami a törvények szerint nem összeférhetetlen. – Az alakuló ülésre a szervezeti és működési szabályzat módosításával érkezünk, mert több jogkort vissza kell adni a fővárosi képviselőknek a főpolgármestertől, aki jelenleg nagyon sok ügyben egyszemélyi döntéseket hozhat. Felelősséget akarunk vállalni a Budapest életét meghatározó döntésekért, de ezt csak úgy tudjuk megtenni, ha ahhoz mi is megkapjuk a szükséges felhatalmazást – fogalmazott Magyar Péter, jelezve, hogy addig hivatalosan is tárgyalni akarnak Karácsony Gergellyel.

Az ellenzéki politikus ugyan furcsállotta, hogy a főpolgármester az utóbbi időben nagyobb támogatója lett az olimpiarendezésnek, mint a Fidesz, de szerinte ha Budapest visszakaphatja az elmúlt másfél évtizedben elvett forrásait, akkor nem elvetendő a kérdés. Csakhogy, mint leszögezte, mindehhez részletes pénzügyi számítások, szakmai viták és végső soron népszavazás szükséges.

Elhangzott még a műsorban, hogy a Tisza Párt jó néhány téma közgyűlési megvitatására már készül Budapesten, ezek között említette a korábban Vitézy Dávid által szorgalmazott BKK-rendészetet, a város akadálymentesítését, a közlekedés fejlesztést, az egységes fővárosi arculat kialakítását.