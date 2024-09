- Ismét a Facebookon üzenget egymásnak Magyar Péter és Hadházy Ákos

Hadházy Ákos;Magyar Péter;

2024-09-23 13:39:00 CEST

„Két lehangoló visszajelzést is kaptam, miután megosztottam a független sajtó független újságírójának cikkét arról, hogy a Diákhitel Központban nem csak Rogán parancsára és nem csak Rogán emberével kötöttek felesleges és túlárazott szerződéseket” - közölte egy hétfői Facebook-posztban Hadházy Ákos.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, több olyan céget is talált a Szabad Európa, amelyiknek az utóbbi években csak a Diákhitel Központtól volt jelentősebb megbízása. Ilyen az a Troia Média Kft., amelynek a Magyar Péter vezette szervezettől származott egyetlen bevételi forrása még 2022-ben. A cég tulajdonosa az a Trentin Balázs Lajos, aki jelenleg a Tisza Pártnak dolgozik.

A független országgyűlési képviselő emlékeztetett, Magyar Péter először egy kommentben azt a következtetést vonta le, hogy ő „Rogán Antal embere”, aki nem akar rendszerváltást. Néhány órával később, az Iványi Gábor melletti tüntetés elejéről távozóban pedig szó nélkül elment mellettem, amikor időpontot szerettem volna kérni tőle egy egyeztetéshez (pontosabban menet közben kezet fogott) - fűzte hozzá.

Ezt követően megüzente, továbbra is szeretné akár egy magán, akár egy nyilvános egyeztetésen meghallgatni azokat a válaszokat, amelyeket az ügyben több hónapja megígért. Emellett jelezte, az ellenzék fontos szereplőjének tartja a Tisza Párt elnökét, akivel továbbra is kész együttműködni, s más fontos dolgokról is egyeztetni vele. Megjegyezte azt is, a Fidesz doktrína alapvető része, hogy aki a vezetőjükről bármiféle kritikát fogalmaz meg, az áruló és a haza ellensége, s ha valakinek, akkor Magyar Péternek ezt tudnia kell. Ha viszont egy új ellenzéki vezető jelölt már a kezdetekkor hasonlóan reagál a neki nem tetsző véleményekre, az nagyon komoly kérdéseket vet fel. Bevallom, ezeken a kérdéseken és jónéhány más kérdésen is sokat kell gondolkodnom a következő napokban - fejtegette.

Úgy véli, az ellenzéki egység megteremtésére a „mindenki mást erőből lenyomunk” módszer is egy koncepció, ahogy a Fidesz teszi, s nem zárható ki, hogy rövid távon működik is.

„Előbb-utóbb azonban Magyar Péternek szövetségesekre is lesz szüksége, nemcsak rajongókra. Neki is el kell gondolkodnia azon, hogy mi az az ajánlat, amit a rendszerváltást akaró, de vele nem mindenben egyetértő embereknek nyújtani tud. És előbb-utóbb ki is kell majd fizetnie azt a morális árat, amit a vele együttműködni akaró, de vele nem mindenben egyetértő szereplők automatikus leárulózása okoz”

- zárta sorait Hadházy Ákos.

„Ez természetesen hazugság” - reagált egy kommentben a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter szerint mindössze annyi történt múlt hét pénteken, hogy Hadházy Ákos odalépett hozzá, s kezet fogtak. Ekkor semmiféle időpont-egyeztetésről nem volt szó, kár kelteni a hangulatot. Emlékeztetett, hogy többször is találkoztak, minden kérdésére válaszolt, de úgy tűnik, hiába. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy Hadházy Ákost örömmel tölti el az úgynevezett „rogáni propagandában” jött hirtelen népszerűsége.

„Hamarosan talán odáig is eljut, mint Gyurcsány Ferenc, aki a Fidesz szerint most már a magyar politikai élet álló csillaga. És ahogy a propaganda fogalmaz, Magyar Péternél még ő is jobb. Képviselő úr, ha így halad tovább, akár még állandó meghívottja lehet a köztévének is, mint Toroczkai (konteó) László”

- fogalmazott.