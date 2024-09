- Kizárólag a Magyar Péter vezette Diákhitel Központtól volt bevétele annak a cégnek, amelynek a tulajdonosa most a Tisza Pártnak dolgozik

Diákhitel Központ;Hadházy Ákos;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-09-20 17:24:00 CEST

Több olyan céget is talált a Szabad Európa, amelyiknek az utóbbi években csak a Diákhitel Központtól volt jelentősebb megbízása.

Ilyen az a Troia Média Kft., amelynek a Magyar Péter vezette szervezettől származott egyetlen bevételi forrása még 2022-ben. A cég tulajdonosa az a Trentin Balázs Lajos, aki jelenleg a Tisza Pártnak dolgozik. Ezt egyébként Magyar Péter is megerősítette. A vállalat az Opten céginformációs rendszer adatai szerint 2019-ben 19,65 millió forint bevételt könyvelhetett el, egy évvel később már csak 4,48 millió volt ez az összeg, így 3,9 millió forint veszteséggel zárta az évet. 2021-ben csak 2,8 millió forint volt a bevétele (1,95 milliós mínusszal év végén), de év végén sikerült megállapodniuk 13,34 millió forint plusz áfa (16,94 millió forint) értékben a Diákhitel Központtal. Ezért 2022-ben (nyilván ekkor fizették ki a cégnek a szolgáltatás ellenértékét) 13,42 millió forint értékesítésből származó bevétel szerepel a Troia Kft. mérlegében – vagyis szinte pont annyi, mint a szerződés nettó összege. (Ezen kívül 2,3 millió forint egyéb bevétele volt a cégnek.) Ennek köszönhetően 2,95 milliós adózott eredménnyel zárhatták ezt az évet. A tavalyi év azonban megint nem sikerült túl rózsásan. Ekkor nettó 4,3 millió forintot könyvelhettek el értékesítésből, egyéb bevételből pedig 9 ezer forintot. Így aztán aligha lepődünk meg, ha 51 ezer forint adózott veszteséggel zártak.

A cégnek a Diákhitel Központtal kötött szerződése szerint egy 40-50 oldalas tanulmányt és vezetői prezentációt kellett összeállítania a diákhitelek nemzetgazdasági hatásáról, s annak várható következményeiről.

A Troia utcai kitelepülésekkel és a párt kampányvideóival kapcsolatban adott tanácsot a Tisza Párt aktivistáinak.

A Magyar Péter által aláírt szerződéseket Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő kérte ki és osztotta meg.

„Aki egy súlyos árvízi helyzetben ilyen posztokkal foglalkozik és a rogáni propagandának adja a muníciót, miközben az ügyeletes fideszes feljelentő már megtette ellenem a 20. feljelentését, az bizonyosan nem kormányváltást akar” - kommentelt a Tisza Párt elnöke Hadházy Ákos erről szóló posztja alá. Magyar Péter azt írta, a kormányváltás a képviselő nélkül is sikerülni fog, s egyben reményét fejezte ki, hogy Hadházy Ákos örömmel olvassa, amint az általa „sokszor kárhoztatott rogáni propaganda most hősként ünnepli”. Hozzászólását azzal zárta, hogy a Tisza Párt több ezer önkéntesével ő most a védekezésre koncentrál.

„Nem áll szándékomban abba a versenybe sem beleállni, hogy ki akarja jobban a rendszerváltást. Abba pláne nem, hogy melyikünk tett többet érte” - reagált Hadházy Ákos, aki szerint Magyar Péter kommentje az a szint, mint amit „Semjén Zsolt főálszent bemutatott nemrég, miszerint a kórházi klímák hiánya nem is fontos, mert az ukrajnai háború… Ne menjünk ennyire mélyre!” Ezt követően azzal folytatta, posztjában részletesen indokolta, miért kell ezekkel a szerződésekkel foglalkozni, az időzítés pedig nem rajta múlt. „Azt, hogy írjak feljelentést, Ön javasolta, arról nem tehetek, ha más is megfogadta a tanácsát. Mindazonáltal a jövőbeni együttműködés reményében üdvözlöm és kitartást kívánok a gáton (is)!” - zárta hozzászólását.