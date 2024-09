- Ausztriában mindent borított az árvíz, a szeptember 29-i választás előtt az embereknek az állami támogatás hirtelen fontosabb lett a migrációnál

árvíz;Ausztria;Osztrák Néppárt;osztrák választás;Karl Nehammer;

2024-09-23 19:22:00 CEST

Ausztriában is gumicsizmában, csinos esőkabátokban jelentek meg a politikusok az árvízi védekezés alatt. A legkeményebb fizikai munkát a szociáldemokrata párt vezetője, Andreas Babler végezte, példás szorgalommal. Az SPÖ azonban a harmadik helyen maradt, 21 százalékos népszerűségi mutatója nem változott. A show-t Karl Nehammer kancellár vitte el, aki 25 százalékra javította pártja, az Osztrák Néppárt (ÖVP) népszerűségi mutatóját, így a felméréseket régóta vezető, Herbert Kickl vezette jobboldali populista Osztrák Szabadságpárttól (FPÖ) már csak egy százalék választja el.

Karl Nehammer csaknem két méter magas katonatisztként egykor kiképzési feladatokat látott el. Szigorú, de igazságos hangját vette elő, amivel igyekezett nyugalmat, bizakodást önteni a bajbajutottakba. A legsúlyosabbak a károk Alsó-Ausztriában, a legnagyobb osztrák tartományban, ahol a politikus is felnőtt. A kancellár szimpátiaindexét persze az is javítja, hogy tíz nappal a szeptember 29-re kitűzött általános választások előtt bejelentette, hogy az eredetileg 300 millió eurósra tervezett katasztrófaalap összegét 1 milliárdra emelik, ebből juttatnak magánszemélyeknek és vállalatoknak, és szánnak pénzt falvak, tartományok infrastruktúrájának a javítására is.

A politikus közölte, hogy a bajbajutottak szenvedéseinek enyhítésére, a pénzalapból előleget osztanak, a lakásukat, házukat vesztettek előtt megnyitják a 40 milliós lakásalapot. A károsult vállalatok 100 milliós összeg erejéig hitelt és hitelgaranciát vehetnek igénybe, a gátak gyors javítását 10 millió euróval segítik.

Rövidített munkaidőt engedélyeznek az otthoni károkat szenvedett dolgozóknak. Nehammer szálfaként magasodott a lakosság fölé, kijelentve, hogy „félelemnek nincs helye”.

A híres baloldali osztrák író, Robert Menasse sorolta fel azokat a vívmányokat, amelyek néppárti vezetés esetén a mai napig nem jöttek volna létre, a kereszténydemokrata párt „Vezessük előre Bécset!” jelszava ellenére sem. „ÖVP-vezetés esetén – így Menasse – ma is 48 órát dolgoznának az osztrákok. A konzervatív párt és a gazdaság vezetői hevesen ellenezték, de az SPÖ népi kezdeményezést írt ki, s 900 ezer munkavállaló segítségével kicsikarta az ötnapos munkahetet. Az is a szociáldemokratáknak köszönhető, hogy aki nem akar katonai szolgálatot teljesíteni, annak ma nem kell fegyvert fognia, választhatja a civil szolgálatot, azaz vállalhat munkát a mentőszolgálatnál, kórházakban, idősotthonokban”. Ausztriában ma is kötelező a katonai szolgálat, manapság azonban a katonakötelesek fele választja a civil szolgálatot. De Bruno Kreisky kormányzásának köszönhető, hogy három hétről ötre emelkedett a munkavállalóknak fizetendő szabadságolás ideje. Ebben az időszakban törölték el a felnőtt homoszexualitást büntető törvényt (egynemű párok házassága 2019-től lehetséges), 1989-től büntetik a házasságon belüli nemi erőszakot. Szocialista parlamenti többség tette lehetővé 1973-ban az abortuszt, egyszerűsítette a válást, változtatta ingyenessé az egyetemi oktatást, amit a néppárti-szabadságpárti koalíció 2000-ben meg is szüntetett.

A „szociális hetvenes évek” szüleménye az Új Duna névre keresztelt csatorna is, Több mint 50 éve annak, hogy a mai kormánypárt, az ÖVP felmondta a koalíciót az osztrák fővárosban a szocialista (ma már szociáldemokrata) párttal, állítólag elsősorban azért, mert pazarlásnak tartotta az úgynevezett második bécsi Duna-szabályozást (az első az 1870-es években volt), 21 kilométernyi párhuzamos csatorna építését, amely 12 éves munkával megrendszabályozta, s mindmáig megóvta a kiáradástól a Dunát.

Plakátot is közzétett ellene, „Ez a város beteg” jelszóval, gyengének minősítve az irányítást, problémásnak a közlekedést, kudarcra ítéltnek a fejlesztési terveket, elpocsékoltnak a pénzeket. Az SPÖ az akkor jóval visszafogottabb szabadságpárt segítségével vitte végig a gigaberuházást, amely a 200 méter széles csatornát a Dunától a mesterségesen feltöltött, legfeljebb 250 méter széles Dunasziget segítségével választja el.

A szigeten az osztrák főváros lakói előszeretettel töltik szabadidejüket. Az Alsó-Ausztriához tartozó Langenzersdorfnál kezdődik és a lobaui olajkikötő után végződik. Több metró-, buszjárat viszi a bécsieket a 42, tiszta vizű strandhoz, a sziget természeti rezervátumához (különleges madarak, hód, őzek, nyulak vidéke) vendéglőkhöz, bicikliutakhoz, az 1,8 millió elültetett fához, 170 hektárnyi erdőhöz. A Reichsbrückénél épült ki a „Copa Cagrana” névre keresztelt szórakozóhely, 2013-ra készült el a vadvízi kajakozó 250 méter hosszan. A szigetet tavasztól őszig tízezrek látogatják, a júniusi háromnapos, szintén ingyenes Sziget-ünnepre pedig hárommillióan kíváncsiak.

2024. szeptember 14-én este, amikor a Duna vízállása elérte a hat métert, a város 45-ös ügyosztálya elrendelte a zsilipek megnyitását, s másodpercenként 9500 köbméter víz ömlött át a normál esetben békés csatornába. Enélkül Donaustadt, Floridsdorf, Leopoldstadt, Brigittenau kerületek hatalmas területei kerültek volna víz alá. Az átömlesztés után az Új Dunát két hétre lezárják, ennyi idő kell a talaj leülepedéséhez, a víz kitisztulásához.

E hét elején közös sajtóértekezletet tartott a kancellár és Bécs polgármestere. Michael Ludwig úgy fogalmazott, hogy „Bécs tud bánni az árvízzel”. Különösen a sziget fontosságát hangsúlyozta, úgy vélve, hogy a létesítmény nélkül komoly katasztrófa sújtotta volna a várost. Nehammer inkább arról beszélt, mennyire fontos a tartományok közötti összefogás.