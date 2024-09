- Nem akar újra elnök lenni Donald Trump, ha novemberben nem sikerül győznie

Egyesült Államok;Donald Trump;

2024-09-23 11:55:00 CEST

Donald Trump egy vasárnap megjelent interjúban kijelentette, hogy ha elveszíti a 2024. november 5-i választást, akkor nem indul ismét az elnöki posztért. Egészen pontosan úgy fogalmazott: Ennyi volt - írja a Reuters.

A politikus közölte azt is, túl korai lenne még, hogy bárkit is meghívjon leendő kormányába. Donald Trump szoros versenyben áll a demokrata Kamala Harris amerikai alelnökkel szemben. A felmérések szerint fej fej mellett állnak a kulcsfontosságú csatatérállamokban, ahol eldől a megméretés. Mindez még úgy is igaz, hogy Kamala Harris a felmérésekben egy kicsivel jobban áll republikánus riválisánál, aki továbbra is azt hangoztatja, hogy csalás történt a legutóbbi 2020-as elnökválasztáson, ami nyilvánvaló hazugság.