- Játékkal tanítják a biztonságos közlekedésre a gyerekeket, a legfontosabb, hogy a felnőttek példát mutassanak

baleset;biztonság;gyerekek;példa;

2024-09-24 14:55:00 CEST

Nyolc 14 év alatti gyermek vesztette életét közúti balesetben 2023-ban – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal negyedéves jelentéseiből. Ami a súlyos, de nem halálos kimenetelű baleseteket illeti, 2023-ban 135 gyermek sérült meg, ami 19-cel kevesebb, mint az előző évben. Ami a könnyebb sérüléseket illeti, 2020-ban 1488 gyermek szenvedett könnyű sérülést, 2021-ben ez a szám 1054 volt. Tavaly 1302 könnyebb gyermeksérülést regisztráltak a Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet adatai szerint.

Noha a balesetek többségét egyik kategóriában sem a gyerekek teszik ki, mégis nagyon fontos, hogy a biztonságos közlekedés alapjait a leghamarabb elsajátítsák a legkisebbek is. Ezért a Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet (KTI) évek óta képzéseket szervez a legtöbb korosztály, így az óvodások, és kisiskolások számára is. A fővárosi Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola Szent István téri Tagintézményében teret adtak ennek a kezdeményezésnek az első két osztály számára, és a gyerekek megismerkedhettek a fontosabb közlekedési szabályokkal elméletben és gyakorlatban is. A gyerekek négy helyszínen, más-más, a közlekedésben hasznos tudást sajátíthattak el. Ilyen volt például a rolleres akadálypálya, ahol egy közlekedési lámpa segítségével tanulhatták meg, hogy a pirosnál akkor is meg kell állni, ha éppen nem jön senki. Emellett a rendőri karjelzéseket is megtanították a kisiskolásoknak, hiszen bármikor szükség lehet rá. Ugyan jobb esetben a lámpa használatát a kisiskoláskorúak már ismerik, de Kelemen Balázs, a KTI Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram Támogatáskezelő Központ vezetője szerint minél többször találkoznak ilyen helyzettel a gyerekek, sajátítják el ezeket az ismereteket készség szinten. – Ebben a korban három pillér van, amit a kisgyerekeknek meg kell tanítani. Az egyik, hogy maradjon a kicsi a járdán, ugyanis ebben a korban még sokkal inger vezéreltebbek, könnyebben lépnek le róla. A másik pillér az úttesten átkelés helyes módjának megtanítása, és ezzel egybekötve a harmadik pillér, a lámpa figyelése – mondta a szakértő, aki hozzátette, a szülők oldaláról a tanítás mellett a legfontosabb, a példamutatás.

Az iskolai képzésben a láthatóságra, az észlelésre és az autók holtterének megismertetésére is nagy hangsúly került. – A kisgyerekeknél hatalmas veszélyforrás, hogy alacsonyak, kevésbé látszódnak, illetve maguk is más szögből szemlélik a világot. Ezzel együtt a sebességet sem tudják még helyesen felmérni. Ezért fontos, hogy tisztában legyenek vele, mivel tudnak látszódni, gondolok akár a fényvisszaverő mellényre. Másfelől, ha elkezdenek biciklit, rollert használni, tudniuk kell, hogy az autósok milyen szögből látják őket. Persze, egy ekkora gyermek még nem közlekedik önállóan, viszont az ismétlés által épül be minden, így a biztonságos közlekedés alapjai is. Mi nem csak óvodás és kisiskolás korú gyermekeket tanítunk, hanem megyünk velük a középiskolába, aztán pályázati úton az egyetemen is találkozhatnak velünk – mondta a szakértő, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az észlelés és láthatóság kérdése például a mai kamaszoknál kiemelten fontos, hiszen életveszélyes, hogy a fülükben zenét hallgatva, mobillal a kezükben közlekednek. – A baleseti statisztikákból ugyan nem derül ki, hogy pontosan hány ilyen eset van, de érzésem szerint elég nagy a baj ezen a területen. Hisszük, hogy ha időben elkezdjük megtanítani, hogy ez bizony életveszélyes, a most felnövő generáció már körültekintőbb lesz – véli Kelemen Balázs.

Elég csak egyszer átszaladni a piros lámpán Kelemen Balázs szerint a gyermekek biztonságos közlekedésre nevelésében kiemelten fontos a szülői példamutatás. – Elég csak egyszer átszaladni a piros lámpán, és a kicsiben ez rögzülni fog. Utána már hiába mondja a szülő, hogy neki ezt nem szabad, a gyerek már megtanulta, ha anyának, apának szabad, akkor nekem is – figyelmeztet a szakember.

Ami a baleseti statisztikákat illeti, az látszik, hogy míg 2016-ban a halálos közúti balesetek 90 százalékában a gyermekek utasként váltak áldozattá, fokozatos csökkenéssel 2022-re ez az arány már csak 42 százalék volt. Kelemen Balázs szerint ennek legfőbb oka a technika fejlődésében keresendő. – Maguk az autók is sokkal biztonságosabbá váltak, de ami igazán számottevő, hogy a gyermekbiztonsági rendszerek, is jobban ellátják a funkcióikat. Egyébként ebben az unió is nagyon szigorú, a forgalomba kerülő gyermeküléseknek egy sor kritériumnak meg kell felelniük. Nem azt mondom, hogy 2016-ban nem voltak jók ezek az eszközök, sokkal inkább arról van szó, hogy a társadalom széles rétegei számára nem voltak megfizethetőek. Ma már egy jó gyerekülést használtan pár tíz ezer forintért is be lehet szerezni.