- Friedrich Merz pártelnököt jelöli német kancellárnak a CDU

2024-09-23 22:05:00 CEST

Egyhangú szavazáson megerősítette hétfőn a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetősége, hogy Friedrich Merz pártelnök lesz a CDU kancellárjelöltje a jövő évi szövetségi parlamenti választáson - közölte az állami média.

A CDU testvérpártja, a bajorországi Keresztényszociális Unió (CSU) már a múlt héten jóváhagyta Merz jelölését, így ezzel immár biztosnak tűnik, hogy a jobbközép párt az ő vezetésével szándékozik leváltani a szociáldemokata Olaf Scholzot.

A pártelnök nyilatkozata szerint kemény kampányra készül, amelyben várhatóan a személyes támadások is helyet kapnak majd. „Mi ezekre érdemi témákkal fogunk válaszolni, és igyekszünk majd ismét sínre tenni az országot” – mondta.

A választásokat ugyan csak 2025. szeptemberében tartják, de a baloldali kormánykoalíció már most kutyaszorítóban van, ugyanis a közvélemény-kutatások szerint a jelenleg kormányzó szociáldemokrata-zöld-liberális tömb együtt is csak 29-30 százalékon áll, míg a CDU 32-35 százalékon, és a szélsőjobboldali AfD is ereje teljében van.