- Ténylegesen is megszűnt az Erasmus az alapítványokba kiszervezett egyetemeken

felsőoktatás;Horizont;Erasmus+ program;Pannónia;Hankó Balázs;

2024-09-23 22:03:00 CEST

Idén szeptembertől valóban megszűnt az Erasmus+ lehetősége az alapítványokba kiszervezett egyetemek hallgatói számára - erősítette meg Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának szóvivője az RTL Híradónak.

Mint ismert, az Európai Bizottság azért zárta ki az érintett egyetemeket az Erasmus és a Horizont programból, mert átláthatatlannak minősítették a fenntartásukra létrehozott vagyonkezelő alapítványok működését, amelyeket például teletömtek fideszes pártkáderekkel. Az Orbán-kormány a helyzet megnyugtató rendezése helyett létrehozott egy saját verziót, az úgynevezett Pannónia programot.

A beszámoló szerint a Corvinuson ebben a tanévben csaknem 700-an tanulnak külföldön a Pannónia programmal. Ennek keretében akár még több pénzt is kaphatnak a diákok, mint erasmusosként, a partneregyetemek száma azonban alacsonyabb lett.

Fehér Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi partnerkapcsolatokért felelős illetékese az RTL Híradónak elmondta, ahol lehet, igyekeznek újból megkötni az egyetemközi szerződéseket, most már ugyanis csak Pannónia ösztöndíjjal lehet utazni. Elmondása szerint a korábbi partnerek körülbelül 60 százaléka viszonylag rugalmasan tudott alkalmazkodni az új helyzethez. Nagyjából 20 százalékát kellett egy kicsit győzködni, de úgy tűnik, ha más formában, de velük is sikerül a megegyezés. A maradék 20 százalékkal viszont továbbra is tárgyalni kell.

A csatornának a Miskolci Egyetem és a Soproni Egyetem is megerősítette, hogy szeptembertől az Erasmus már nem, csak a Pannónia ösztöndíj elérhető. Az Orbán-kormány részéről Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Brüsszelben követelte, hogy oldják fel a kizárást. Azt is mondta, ez az év nem telhet el úgy, hogy ne találjanak megoldást.