- Orbán Viktor: Az árhullám ma Mohácsnál tetőzik, utána el is hagyja az országot, mi pedig szépen kikísérjük

2024-09-24 07:40:00 CEST

Az operatív törzs még dolgozik, a tervek szerint és a jelentéseknek megfelelően az árhullám ma Mohácsnál tetőzik és utána el is hagyja az országot, szépen kikísérjük – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az árvízvédelmi operatív törzs kedd reggeli tájékoztatóján. Hozzátette, az operatív törzs munkájára szerda reggeltől ebben a formában már nem lesz szükség, szűkített formában folytatja majd a munkát. A terv szerint tehát az idei árvízi védekezéssel kapcsolatban a mai az utolsó, reggeli miniszterelnöki sajtótájékoztató.

A kormányfő kiemelte, az időjósok biztatnak, a héten ugyan várható csapadék, de ez nem befolyásolja az árhullám levonulását.

Hétfőn Bajánál tetőzött a Duna – idézte fel Orbán Viktor. A sajtótájékoztatón közölte, a Nagy-Pandúr-sziget 850 centiméterig védhető meg, most pedig 925 centiméteren áll a víz. „2013-ban is pontosan azt tették, amit most tettek, tehát árvízi protokoll szerinti eljárás történt” – fogalmazott, hozzátéve, ez önkormányzati védekezés, önkormányzati döntés, hullámtérben épült házakat ilyenkor a víz megtámadja. Az önkormányzatokat arra kérte, az ingatlantulajdonosok időben kapjanak tájékoztatást a következő lépésekről.

Orbán Viktor elmondta, hogy az apadás gyors ütemben zajlik, és miután a legnagyobb vízállás ma elhagyja Magyarországot, jöhetnek az egészségügyi szakemberek. Tegnap 510 kilométernyi szakaszon védekeztek, ami 200 kilométerrel kevesebb az egy nappal korábbinál. Mosonmagyaróvárnál már több mint egy métert apadt a víz, Győrnél 221 centimétert, Komáromnál 293 centit, Esztergomnál 235-öt, Vácnál 190 centit, Budapestnél pedig az apadás mértéke 162 centiméter. Bajánál is már több mint egy centit apadt a víz, Paks mindig is rendben volt.

„Minden okunk megvan azt remélni, hogy ez a legmagasabb árhullám egyetlen pontján sem csap át a gátrendszernek”

– jegyezte meg a miniszterelnök.

„2600 embert tudtunk levezényelni a védekezésből” – mondta a kormányfő, hozzátéve, tegnap még 4458-an védekeztek, ma már csak 1847-en fognak. Eközben nehéznek tekinthető védekezési helyek száma is csökken.

Orbán Viktor összegzése alapján a 2024-es nagy dunai árvízben

40 kilométeres szakaszon építettek ki ideiglenesen védműveket,

4600 méteren épült árvízvédelmi mobilfal,

és felhasználtak kétmilliónyi homokzsákot és 32 ezer köbméter homokot.

Már elrendelték a visszarendeződés munkarendjét, a zsákokat, amit nem használtak fel, visszaviszik az önkormányzati és az állami raktárakba. A homokot kiöntik, a zsákokat a következő árvíznél felhasználják. Azok a zsákok, melyek be lettek építve, de nem érte víz, hulladéknak minősülnek, míg azok, amelyek vízzel érintkeztek, veszélyes hulladéknak tekintendők.

A vízügy csaknem 2000, a katasztrófavédelem 1760 embert mozgósított. A honvédség ugyancsak 2000-et, valamint 4000-et 24 órás riasztásban tartott, „minden nap képesek lettek volna még további 4000 katonát kivezényelni”.

„Az önkéntesek számáról nem nyitunk vitát, sokan voltak, az a jó, ha minél többen vannak”

– mondta a miniszterelnök.

A levonuló árhullám legfontosabb jellemzője az volt, hogy a korábbi, árvíz előtti állapothoz képest 6,5 méteres szintkülönbséget mutatott. Maga Orbán Viktor saját bevallása szerint 1687 kilométert „vándorolt a vízzel”, ami akkora távolság, mintha eljutott volna Tallinnba az árvízvédelmi védekezés alatt. Igaz – jegyezte meg – neki jobb dolga volt a vízügyeseknél, mert ő gépkocsin is mehetett.

A kormányfő újságírói kérdésekre adott válaszaiból többek közt kiderült, hogy

a vízügyesek elkészítenek egy javaslatot a kormány számára, amit a három napos kihelyezett ülésen meg is vitathatnak. Ez lényegében arról szól majd, hogy az ideiglenes védekezést szolgáló gátszakaszokat hol akarják kiváltani állandó védekezést nyújtó gátszakaszokkal.

ma Mohácsra érkezik, „megyek a vízzel én is, de a határnál visszafordulok”.

az szerinte a dolgok helyes rendje, hogy Magyarország is pályázhat uniós pénzre az árvízkárok helyreállítására. Dolgoznak rajta a szakemberek, de ő továbbra is azt tudja mondani, hogy az uniós árvízvédelmi segélyösszeg olyan, mint a kutya vacsorája, jobb, ha az ember nem számít rá, de ha adják, megköszönjük. Szokjunk hozzá, hogy csak magunkra számíthatunk – jelentette ki.

mindenki mindent megkap, ami megilleti és ami jár neki, ez a fővárosra is igaz – közölte az ATV arra vonatkozó kérdésére, hosszabb távon mit mond, megkapja-e a főváros a hatmilliárdot a Lánchídra.

az embereket árvíz idején tájékoztatni kell, ez kötelessége is a kormánynak – mondta azzal kapcsolatban, szerencsésnek tartja-e az összeget, amit kormánykommunikációra fordítottak a Facebookon.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a sajtótájékoztatón elmondta, az árvíz levonulását követően számos közegészségügyi kihívással kell szembenézni, amire már az árvíz megérkeztét megelőzően felkészültek. A háttérben több tevékenység zajlott, mely biztosította, hogy a Duna vize ne tudja bemosni a szennyeződéseket a folyóba. Azokra a helyekre kell fókuszálni, ahol továbbra is fennáll ez a veszély. Kulcsfontosságú a különböző fertőző betegségek elkerülése érdekében hogy a munkákat az irányításuknak megfelelően végezzék, melyhez szakszerű segítséget nyújtanak. Az önkormányzatoknak kiküldtek egy mindenre kiterjedő, részletes anyagot, és egy 0-24 órás Call center is működik.

Nem mindenütt és mindent kell fertőtleníteni, a környezet védelmére is figyelni kell – hangsúlyozta Müller Cecília. Amennyiben például egy útszakasz csak a Duna vizével érintkezett, elegendő egy nagynyomású mosóval történő tisztítás, fertőtlenítés akkor kell, ha szennyvízzel is szennyeződött. A legfontosabbnak az ivóvízbázisok védelmét nevezte, melyre ők figyelnek.

A tisztifőorvos elmondta,

a Dömös-Pilismarót-Pilisszentkereszt-Dobogókőt ellátó vízbázisnál mikroblológiai szennyezőket találtak, ezért úgy döntöttek, a víz csak forralást követően iható, a kisgyerekeknek palackozott vizet biztosítottak. Ezt fenntartják addig, míg erre szükség van.

Dunabogdány-Visegrád-Szentgyörgypuszta területén az algák elszaporodására figyeltek fel, a mikrobliológiai vizsgálat negatív volt, de megelőző jelleggel elrendelték ugyanezeket az intézkedéseket.

Müller Cecília mindenkit arra kért, ha a vízsszolgáltatásban változást tapasztal, jelezze, hogy szükség esetén többletvizsgálatokat végezhessenek.

Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója közölte, rendkívüli készültség van csaknem 40 kilométeren, ez a Lajta szükségtározó miatt kötelezően elrendelendő, és a tározó leürülésével várhatóan holnap vissza fogják vonni. Hétfőn a Budapest feletti szakaszon elkezdték visszabontani az ideiglenes védműveket, a munkát már az önkormányzatok fogják befejezni. A következő napokon ezt az alsóbb településen is megteszik.