- Több embert letartóztattak, miután egy nő kipróbálta magán a Sarco öngyilkos kapszuláját

2024-09-24 23:06:00 CEST

Több embert letartóztattak Svájcban, miután egy nő az úgynevezett Sarco kapszula segítségével vetett véget az életének, ezzel valószínűleg az első példát szolgáltatva az öngyilkosságot előidéző eszköz használatára.

A BBC szerint a rendőrök a helyszínen megtalálták az eszközt és a holttestet. A gyanúsítottaknak öngyilkosságra való felbujtás és öngyilkosságban való közreműködés miatt kell felelniük.

Az aktív eutanázia bizonyos körülmények között megengedett Svájcban, a Sarco öngyilkos kapszulája azonban ellenérzéseket váltott ki. Az eszközt egy Merishausen környéki házban használták a német határ melletti ritkán lakott területen. A rendőrség a letartóztatottak nevét és számát nem hozta nyilvánosságra, miként az elhunyt nevét sem.

Az öngyilkos kapszulát júliusban mutatták be azzal, hogy akár már idén használatba helyezhetik. Az eutanázia támogatói azzal érvelnek mellette, hogy használata nem függ sem a gyógyszerektől, sem az orvosoktól, emellett 3D-nyomtatással nyomtatható, és otthon is összeszerelhető, sőt, hordozható. A kritikusok ezzel szemben kifejezetten aggasztónak tartják, hogy orvosi segítség nélkül is lehet működtetni, s attól tartanak, hogy a Sarco esetleges elterjedése népszerűsíti az öngyilkosságot.

A Sarco működtetésének lényege, hogy az, aki öngyilkosságot akar elkövetni, beszáll a kapszulába és becsukja a fedelét. Ezt követően egy gép kérdéseket tesz fel az illetőnek arról, hogy tudja-e, hol van, illetve mi fog történni, ha használja az eszközt. Ha ezekre az illető igenlő választ ad és megnyom egy gombot, akkor a kapszula körülbelül fél perc alatt oxigénhiányos állapotot idéz elő, az öngyilkos öntudatlan állapotba kerül, majd meghal.

A BBC megjegyzi, hogy mivel az eutanázia a legtöbb európai országban illegális, az elmúlt években több ezren utaztak Svájcba azzal a céllal, hogy asszisztált öngyilkosságot hajtsanak végre.

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.