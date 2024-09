- Több mint 2200 fogyasztó áramszolgáltatását függesztették fel az árvíz miatt, elkezdődött a visszakapcsolás

árvíz;MVM;E.ON;áramellátás;gázellátás;

2024-09-25 10:19:00 CEST

Az árvíz miatt kikapcsolt ügyfelek csaknem felénél az E.ON Hungária Csoport már visszaállította az áramszolgálatatást – közölték megkeresésünkre a német hátterű energiacsoportnál. A Dunántúl, Pest vármegye és Budapest áramhálózatának üzemeltetéséért felelős cégnek összesen több mint 220 helyen kellett biztonsági okokból kikacsolnia az áramszolgáltatást. Ez több mint 2200 ügyfelet érintett. Az árvíz által veszélyeztetett települések szinte mindegyikén, így Esztergomban, Kisorosziban, Nagymaroson, Pilismaróton, Szentendrén, Budakalászon és Budapest több kerületében is be kellett avatkozniuk.

Azokon a területeken, ahol az árvíz kárt tehetett volna elektromos berendezésekben vagy a feszültség alatt álló villamos hálózat balesetveszélyes helyzetet idézhetett volna elő, a kikapcsolásokat óvintézkedésként, az érintett hatóságokkal egyeztetve, élet- és vagyonvédelmi okokból hajtották végre. Gázhálózati korlátozásra E.ON-os területen nem került sor. (Megjegyzendő: ilyen helyzet értelemszerűen az E.ON-nak a folyóval határos dél-dunántúli gázhálózatán merülhetett volna fel.) Az áradás így elektromos vagy akár gázhálózati hibát sehol nem okozott. Az E.ON szakemberei folyamatosan figyelik a folyó apadását, és ahol a vízállás már lehetővé teszi az elektromos berendezések biztonságos beindítását, ott tisztítás és műszaki ellenőrzés után visszaállítják az áramszolgáltatást. A visszakapcsolás a legtöbb esetben automatikus. Ahol viszont az árvíz érintette az ingatlan belső hálózatát is, a szolgáltatás újraindításához a tulajdonos együttműködése szükséges – tették hozzá. A visszakapcsolás menetéről részletes tájékoztatás érhető el az E.ON weboldalán. A cégnél a jelenleg is zajló munkálatokra hivatkozva egyelőre nem kívánták megbecsülni sem cégük, sem az ingatlantulajdonosok közműkárát.

Az MVM áram- és gázhálózati területén több településrészt is érintett az árvíz – közölték az állami energiacsoportnál. Szakembereik az árvízi védekezést irányító hatóságokkal, a helyi önkormányzatokkal és a katasztrófavédelemmel együttműködve kezelik a kialakult krízishelyzetet, illetve határozták meg azokat a helyszíneket, ahol gáz- vagy áramhálózati beavatkozás, illetve biztonsági kikapcsolás vált szükségessé. Az MVM Égáz-Dégáz, illetve a fővárosban az MVM Főgáz hálózati területén, ott, ahol esélyesnek látszott, hogy a Duna ellepi a gázmérőket és a nyomásszabályozókat, azokat leszerelték. Győrben, Esztergomban, Komáromban, Neszmélyen, Nyergesújfalun és Baja területén, illetve Budapest több kerületében is történtek ilyen intézkedések. Az áramszolgáltatást az MVM Démász Duna-menti szolgáltatási területén a magas vízszint miatt Baja, Sükösd, Érsekcsanád, Szeremle, Harta, Ordas, Dunafalva, Újmohács és Foktő árterében kell, illetve kellett ideiglenesen szüneteltetni. Az időben végrehajtott, szakszerű előkészületeknek és munkálatoknak köszönhetően, az árvíz miatt, sem gázelosztási, sem áramhálózati hiba nem fordult elő.

Az árhullám levonulása után az érintett hálózatokon rendkívüli ellenőrzést hajtanak végre, a gázrendszereken pedig visszaszerelik a mérőket és nyomásszabályozókat.

Az elárasztott területeken az áramellátás csak akkor kapcsolható vissza, ha az árvíz levonultával mind az MVM hálózatán, mind az ügyfeleknél adottak a hálózatüzemeltetés biztonságos feltételei. A jelenleg megközelíthetetlen helyszíneken drónokkal mérik fel a hálózat állapotát, hol dőltek esetleg a felázott talaj miatt fák a vezetékekre. Ott, ahol levonult az ár, néhány érintett ügyfelet már visszakapcsoltak. A többi helyszínen zajlik a kármentesítés és a fertőtlenítés. Az áradás levonultát követő, rendkívüli hálózatellenőrzés után, a biztonságot szem előtt tartva, mindenütt, a lehető leghamarabb visszaállítják a zavartalan energiaellátást – szögezték le az MVM-nél.

Megoszlik a felelősség

Az árvízveszélynek közvetlenül kitett, egyes, Duna menti területeken, vagyis Budapest érintett kerületei mellett több mint 40 településen biztonsági okokból mintegy 2100 fogyasztási helyen kellett az ingatlanok villamosenergia-ellátását átmenetileg kikapcsolni – közölték lapunkkal a védekezést irányító Belügyminisztériumnál (BM). Az árvíz levonultával, az áramszolgáltató, ha a műszaki feltételek lehetővé teszik, illetve áramütés, vagy más baleset kockázata már nem áll fenn, folyamatosan végzi a visszakapcsolásokat. Az ideiglenes védművek elbontását az állami védvonalakon a vízügy, az önkormányzatikon pedig a helyhatóságok végzik. A közutakat a közút, a települési utakat pedig a polgármesteri hivatalok takarítják, szükség szerint fertőtlenítik – fűzték hozzá a BM-nél.

Az elárasztott területeket ürülék lepi el

A III. kerületi Római-part gáttal nem védett, „mentetlen”, körülbelül 70 hektáros területének mintegy harmadát, az ott lakók hősies küzdelmek árán, megvédték a mostani áradástól – közölte lapunkkal Egri Gábor, az Egyesület a Római Partért alelnöke, a területen található Holiday Beach Budapest tulajdonosa. E körzetben, a szolgáltatóval fenntartott, folyamatos kapcsolat mellett, végül nem kapcsolták ki az áramot. A Római-part többi, mintegy száz, jellemzően családi házának földszintjét viszont ellepte a víz – tette hozzá. Utóbbi területet előzetesen áramtalanították. A védekezési költségeket, illetve a rajtuk kívül eső terület lehetséges kárait nem kívánta számszerűsíteni. A 2013-as árvíz tapasztalatai alapján is, leszögezte: ilyenkor a víz úgy az emésztőkből, mint – az árammal működő átemelők híján – a csatornákból feltör a szennyvíz és az árhullám levonultával az az egész területet ellepi. Így az elsődleges feladat a vastag klórmészezés, a házfalak hipózása és kiszárítása. A rozsdásodásveszély miatt az ingatlanok áramhálózata is cserére szorulhat. A biztosítók ezeket a károkat nem térítik meg. A főpolgármesteri hivatal nem tehet így ki árvízveszélynek több száz milliárd forintnyi értéket – ismételte meg indulatosan Egri Gábor egyesületük évek óta hangoztatott álláspontját.

Számos perben igyekeznek bizonyítani, hogy a terület, ami mögött, a Dunával párhuzamos, Nánási út-Királyok útja-nyomvonalon már kialakítottak egy nyúlgátat, nem minősíthető sem ár-, sem hullámtérnek és egy part menti gáttal azt is meg kellene védeni. Utóbbi ellen az oda települt vállalkozások mellett környezetvédők is tiltakoztak. A Római-parti hullámtér elöntéssel érintett területén az E.ON a nyilvánvaló élet- és balesetveszély miatt korlátozta az áramellátást – közölte megkeresésünkre Berta Zsófia, Óbuda-Békásmegyer önkormányzatának sajtóosztály-vezetője. Az E.ON munkatársai jelenleg is a helyszínen tartózkodnak, és amint az biztonságos, visszakapcsolják a fogyasztókat. A Fővárosi Önkormányzat, a Duna vizének visszahúzódásához és a területek megnyitásához alkalmazkodva, a kezelésében lévő területet (Nánási út, Királyok útja, part menti sétány, Kossuth Lajos üdülőpart) megtisztítja és fertőtleníti.

A III. kerületi önkormányzat a saját kezelésű közterületekről elszállíttatja a homokzsákokat, illetve szintén takarít és fertőtlenít.

A magántulajdonosok saját ingatlanjuk területén ugyanezt teszik, amiről Budapest Főváros Kormányhivatala tájékoztatót tett közzé.

Szentendrén néhány tucat ház károsodott

Szentendre hullámtérbe tartozó Derecske városrészének mintegy harmadán az árvízveszély miatt körülbelül kétszáz lakóház áramellátását kapcsolta ki az Elmű – közölte megkeresésünkre Bellai László, az önkormányzat kommunikációs vezetője. Igaz, eközben, Fülöp Zsolt polgármester közbenjárására, az E.ON-hátterű áramhálózati cég, a valójában nem veszélyeztetett szakaszokon, visszaállította az ellátást. Az önkormányzat, a védekezést, a városi szolgáltatón keresztül, homokzsákok biztosításával segítette. A vízbetörés végül néhány tucat házat érintett. Bár a területen az elmúlt évek során megszaporodó új ingatlanok tulajdonosai szerinte felkészülhettek az ilyen veszélyekre, a mostani eset miatt több helyi ház eladósorba kerülhet – vélekedett. Az önkormányzat mozgásterét szűkíti, hogy az építésügyi hatósági jogköröket az állam magához vonta - tette hozzá Bellai László.