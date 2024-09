- Soproni Tamás: Én magasról teszek arra, hogy Orbán Viktor mit szeretne

Videó;interjú;Terézváros;Airbnb;Soproni Tamás;

2024-09-25 07:10:00 CEST

Soproni Tamást arról az ügydöntő népszavazásról is kérdeztük, amelynek eredményeként a kerületiek többsége úgy foglalt állást, hogy tiltsák be a rövid távú lakáskiadást, vagyis az Airbnb-t a kerületben. A politikus azt mondta, szándékosan nem népszavazást írtak ki, részben annak magas költsége miatt, másrészt ez a forma szűkebb állampolgári hozzáférést eredményezett volna. Két héten keresztül kérdezték az embereket, online és offline is lehetett voksolni.

A húsz és fél százalékos részvételt a polgármester magasnak tartja, mivel az időközi szavazások is ilyen átlagokat hoztak. A szavazáson megszületett arányok szerinte egyértelműek, így azt az indítványt terjeszti a testület elé, hogy 2026-tól kezdődően nulla napban lehessen megállapítani az Airbnb formában kiadható lakások számát.

Részlet a videóinterjúból:

Szentkirályi Alexandra azt mondta, figyelemmel kíséri a szavazást, s akár országos tilalom is jöhet. Ugyanakkor a fideszes politikus egy héttel a voksolás után sem kereste meg a polgármestert, amit ő maga kicsit sajnál. De vannak ennél nagyobb fájdalmai is. „Engem az bosszant az ellenzéki politikában néha, hogy mindent Orbán Viktorhoz igazítunk. Én magasról teszek Orbán Viktorra, hogy ő mit szeretne. Engem a terézvárosiak érdeke, véleménye érdekel, és ha az egybevág Orbán Viktoréval, akkor az lesz. El kell szakadni attól az ellenzéki közegnek, hogy Orbán Viktor van a középpontban, és ami neki jó, az nekünk rossz, és ami neki rossz, az nekünk jó” – fogalmazott Soproni Tamás.