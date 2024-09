- Nagy Ervin: Rogán Antal és Kubatov Gábor emberei minden nap megpróbálnak beférkőzni a Tisza Párt soraiba

Nagy Ervin;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-09-25 07:18:00 CEST

Szó sincs arról, hogy törés lenne a Tisza Párt elnöke és Nagy Ervin közt.

Minderről a színművész számolt be a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában. Mint mondta, a propagandamédia sokszor próbálja azt a látszatot kelteni, hogy valamiféle ellentétbe került volna Magyar Péterrel, bár azt ő is elismerte, nem áll ott minden nap a politikus mellett. –Nem akarom elszerepelni Péter elől ezt a történetet és egyébként sem vagyok olyan alkat, aki állandóan ott liheg, és állandóan mutatni akarja magát. Nincs erre szükségem - fogalmazott a színész, hozzáfűzve, „nem is lenne hiteles, ha én odaállnék hőmérőzni a Péterfybe vagy felcsapnék mozdonyvezetőnek.” Saját bevallása szerint olyan dolgokkal akar foglalkozni a párt életében, amiket önazonosnak érez - például vendégeket szervez az október 23-i rendezvényre, erről a napokban is egyeztetett a pártelnökkel. Elsősorban a kapcsolati hálómat használom, illetve a kevésbé látványos szervezetépítésben veszek részt. – Felsővezetőket, középvezetőket keresünk, nem csak egy hónapra, hanem éves távlatban tervezünk például Radnai Márk alelnökkel, aki régi jó barátom. Minden héten legalább három-négy napom azzal telik, hogy a párt ügyeiben részt veszek - magyarázta.

Nagy Ervin állítása szerint csak az utcán minden nap tíz-tizenkét olyan ember állítja meg, aki szeretne csatlakozni a párthoz vagy valahogyan segíteni, havi szinten pedig több ezerre becsülte az érdeklődők számát. Bizalmi hálót építeni nagyon nehéz dolog, szerintem minden nap megpróbálnak beférkőzni a sorainkba olyanok, akik utána Kubatov Gábornak vagy Rogán Antalnak jelentenek- fűzte hozzá, egyben azt hangoztatva, hogy másfél év múlva legyőzik a Fideszt.