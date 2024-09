szigorítás;szigetelés;

2024-09-27 15:53:00 CEST

Megszűnhetnek vagy kedvezőtlenebbé válhatnak az utóbbi időben gombamód szaporodó ingyenes födémszigetelési programok, miután a Magyar Közlönyben megjelent új közműhivatali rendelet szigorított az ilyen akciók feltételein – írja közleményében Juhász Attila, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége építőanyag-kereskedelmi tagozatának elnöke. Az utóbbi hónapok során alaposan megmozgatták az építőipari piacot az ingyenes padlásfödém-szigetelési akciók. A mostani módosítással kihúzták ezek alól a talajt – fogalmazott.

A módosítást megelőzően több lap is felhívta a figyelmet a lehetőségre. Eszerint az ilyen beruházásokkal megszerezhető, úgynevezett „hitelesített energiamegtakarítási tanúsítványok” az uniós előírások szerint, három éve nálunk is bevezetett, úgynevezett Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer piacterén ma a födémszigetelési költségeknél jóval drágábban értékesíthetők. Mivel egy jól felszerelt brigád, megfelelő előkészítéssel, naponta akár három hagyományos családi ház – úgynevezett Kádár-kocka – födémjét is képes leszigetelni, a meghatározott előírások szerint így kiállított tanúsítványok piaci értékesítésével egy építési vállalkozó naponta akár félmillió forint tiszta nyereségre is szert tehet. Ráadásul mindez a családi ház tulajdonosának egy fillérjébe se került. A Portfolio ugyanakkor felhívta a figyelmet a kialakult vadhajtásokra is: eszerint, a hatósági ellenőrzés hiányosságait kihasználva, egyes brigádok a szigetelőanyagot csak az elszámoláshoz szükséges fotó elkészültéig terítették le, majd azt már vitték is tovább. Mindazonáltal nehéz tagadni, hogy az ösztönzőrendszer alapjaiban nagyon is illeszkedik a rendkívül elavult, pazarló hazai lakásállomány energiafogyasztás-csökkentési céljához. Az elmúlt hónapok során a kivitelezések hatékonyságát és hitelességét a polgármesteri hivatalok bekapcsolódása is növelte – írta minderről Juhász Attila. Igaz, a jelenség ellátási zavarokat és némi áremelkedést is okozott az üveggyapot-piacon.

A múlt héten ugyanakkor a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal saját közleménye megfogalmazása szerint „a gyakorlati tapasztalatokhoz igazodva módosította” a feltételeket. A szorzószámok csökkentésével 8 százalékkal mérsékelték az elérhető bevételeket – írja a tagozati elnök. Az üveggyapot vastagságának mostantól nem 25, hanem 30 centimétert kell elérnie. Ez a szakértő számításai szerint száz négyzetméterre vetítve 50 ezer forint többletköltség. A hatóság mostantól a szigetelés alatt egy párazáró, felette pedig egy porosdásgátló, egyaránt légáteresztő fólia felhelyezését is kötelezővé tette. Juhász Attila szerint ez 100 négyzetméter esetén újabb 50 ezer forint. Mostantól a hitelesítő szervezetnek minden tízedik épületet a helyszínen kell leellenőriznie, ami szintén többletköltség.

A feltételek módosításával a tagozati elnök szerint az ingyenesség szinte bizonyosan megszűnik, de az ajánlatok a jövőben is igen kedvezőek lehetnek. Ez kiegyensúlyozza a piacot és a minőségi elvárásokat is fokozza, ami kirostálhatja a kóklereket – véli Juhász Attila. Mindazonáltal kérdés, hogy az előző rendszer szerint leszigetelt, de még nem hitelesített beruházásokat miként számolják el, illetve mi lesz a szintén a korábbi feltételek tudatában lekötött, de még meg nem valósult megbízások sorsa – tette hozzá a szakértő.