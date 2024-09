- Tompa Imre: Gyilkosok Klubja (Kutyin putyája 2.)

Orbán Viktor;Vlagyimir Putyin;diktátorok;gyilkosok;

2024-09-29 09:45:00 CEST

A miniszterelnök úr, többek szerint egy élő isten, darab ideje nem a nép többsége által preferált euraatlanti-angloszaxofon libernyák demokratikus irályt követi, hanem Kelet felé kormányozza e lángoktól ölelt istenkalapjai bokréta képzavaros lélekvesztőjét, példaképe Putyin elvtárs, akinek átveszi a módszereit, kivéve a gyilkosságokat, egyelőre.

Genosse Putyin a párbeszédet ugyanis úgy képzeli el, hogy aki mást gondol, azt meggyilkolja. Ez ilyen egyszerű. Néhány nevesebb vitapartner a teljesség igénye nélkül, akik elvesztették a vitát és az életüket: Borisz Nyemcov, az ellenzék vezetője a Kreml közelében kapott 7-9 golyót; Litvinyenkót Angliában mérgezték meg polónium-210-es radioaktív izotóppal, amikor elkezdett kutakodni Politkovszkaja halálának az ügyében; a hős újságírónőt, Politkovszkaját a liftben lőtték agyon Putyin születésnapján, mintegy ízléses (démoni) szülinapi ajándékként a cár atyuskának. Ravil Maganov, a Lukoil elnöke bírálta az ukrajnai háborút, mire kizuhant a hatodik emeletről; Krisztina Bajkova a 11. emeletről esett ki, Marina Jankina a 16.-ról. Gerascsenko leesett a lépcsőn, Pecsorin vízbe fulladt, a sziklamászó Krukovszkij lezuhant egy szikláról. Borisz Berezovszkijt az angliai Berkshire-ben találták meg felakasztva, Tyuljakovot Szentpéterváron. A legszebb megoldások közé tartozik Melnyikov milliárdos esete, akit a két kisfiával együtt öltek meg Nyizsnyij Novgorodban, és hát persze Navalnijé, akit az északi sarkkörön, a kies Nyenyecföldön fekvő lakályos lágerben ért utol a végzet, miután előszörre nem sikerült eltenni láb alól a Novicsok nevű idegméreggel (aminek semmi köze a magyarisztáni CSOK nevű idegméreghez).

Emlékeztetünk, Putyin atyuska hatalomra kerülése is egy tömeggyilkossággal kezdődött: az 1999-es dagesztáni és moszkvai lakótelepi robbantásokban, összesen négy ilyen merényletben bő 300 ember halt meg és égett el élve, köztük több tucat gyerek. Vologya rákente a dolgot a csecsenekre, egy csomó muzsik bevette persze a dolgot, ahogy mifelénk is; szeptember végén a szovjet, vagyisizé orosz hadsereg megindult Csecsenföld ellen, novemberre Putyin támogatottsága az augusztusi 2 százalékról 45-re nőtt. Az ukrán háborúban a halott és sebesült katonák száma mára elérte az egymilliót (a Wall Street Journal szerint).

A hideg szemű, rókaarcú Vologyában reinkarnálódott Rettenetes Iván. És ehhez a kegyetlen csekista vérkomcsi ex-KGB-s kémhez dörgölőzik a mi első miniszterünk, és az illibsi auto- és fallokrata, jórészt közép-ázsiai diktátorok kebelbaráti köréhez akar tartozni, a gyilkosok klubjához, aminek a közös nevezője a pénz, a brutális erőszak a kritikus hangokkal szemben, a korrupció, a nepotizmus, a pompakedvelés és a rossz ízlés, valamint, hogy sikítófrászt kapnak a szabadság, jogállam, demokrácia és liberalizmus kifejezésektől. A klub olyanokból áll, mint ez a virágbogár komcsi Lukasenka, a belorusz sátán, aki vérbe fojtotta az elcsalt választás elleni százezres tüntetéseket és vagy 50 ezer tüntetőt bebörtönzött, a hírek szerint ma is naponta hat embert sittel le. Puszipajtás a korrupt Erdoğan szultán, aki szintén vagy 50 ezer embert börtönzött be a sikertelen puccskísérletet követően, igyekszik eltörökösíteni a kurdokat, pusztító hadműveleteket is folytatva ellenük Észak-Irakban az Iszlám Államtól kölcsönkért kínzók áldozatos munkáját is igénybe véve. Ahogy a genocid (genyocid) Hszi Csin-ping, aki ujgur rokonainkat zárja agymosodákba és kommunista koncentrációs táborokba, ahol bevett pedagógiai módszer az éheztetés, a verés és körömletépés, valamint a csoportos nemi erőszak. Avagy ez a cuki-pofa azeri Alijev, aki elüldözött százezer keresztényt ősi otthonából, amihez a mi főminiszterünk gratulált neki.

Legyetek büszkék a miniszterelnökötökre, nertársak, aki ebbe a Gyilkosok Klubjába igyekszik, ezeknek az embereknek hízeleg – szavazzatok rá, rendes magyar ember.