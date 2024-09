- Szájvízi hajós

árvíz;árvízvédelem;Orbán Viktor;Magyar Péter;

2024-09-27 06:00:00 CEST

Sokszor elhangzott, de nem árt elismételni: aki a mai magyar valóságot akarja megismerni, az a Fidesz kommunikációs manővereit kell, hogy figyelje. A párt az adónkból heti, sőt napi rendszerességgel méri a közvéleményt, majd annak megfelelően cselekszik, amit kiolvas az adatokból. Többnyire sikeresen, újabban viszont meglepően rosszul. Most például sebtiben, utólag próbálnak árvízi hőst faragni miniszterelnökből, míg a végig a gátakon kubikló Magyar Pétert vezényszóra próbálja karaktergyilkolni a kormánypárt fizetett apraja-nagyja. Magyarázat: Orbán alighanem lemaradt a Nagy Árvízi Szelfiversenyben. Sőt, könnyen lehet, hogy a 2013-as nagy árvíznél bevált recept most éppenséggel kontraproduktív lett.

2013-ban Orbán gyakorlatilag egyszemélyes show-t tudott gyártani az árvízi védekezésből, hónapokig élt abból, hogy dzsekiben és gumicsizmában pózolva elcsaklizta a babért a gátakon melózó civilek, a vízügy, a katasztrófavédelem és a katonaság elől.

Mára viszont változott a terep, a kormánymédia egyre kevesebb embert érdekel, a közösségi portálok népe ellenben össze tudja hasonlítani Orbánt Magyarral. Az egyik oldalon egy fiatal, energikus figurát látnak, aki jóval a miniszterelnök előtt megköpködte a két tenyerét, kiment a terepre és nekiállt lapátolni. Hozzá képest a miniszterelnök meg úgy festett mint afféle svábhegyi Kim Dzsongun, a luxusbuszából kikászálódva vasalt ingben, árvízi dzsekijében és ragyogóan tiszta gumicsizmában vonult, pózolt, feltartotta a munkát, közhelyeket pufogtatott, marhaságokat beszélt, hogy ő adott utasításokat, illetve döntött árvízvédelmi szakkérdésekben, vagy éppen a kezével nyomogatta a mobilgát falát, hogy vajon nem lötyög-e? (Nem lötyögött.)

Közben a Fidesz-kommunikáció komoly hibát követett el. Először is pont Orbán volt az, aki a keresztény-nemzeti testképszégyenítés jegyében Tusványoson lesajnálta a latte-avokádót kortyoló slim-fit tacskókat. Magyar kapva-kapott a magas labdán és juszt is a tömegsportot kezdte népszerűsíteni. A Fidesz akkor is mért és hopp, alighanem kiderült, hogy ki jött ki jobban az asszóból. Orbán elkezdett arról lódítani, hogy újra sportol egy negyedmázsás kettlebell-vasgolyóval gyakorol. (Mosoly)

Mivel a gátakhoz használt, negyedéig tömött homokzsák csak 8-10 kiló, itt lett volna az alkalom bizonyítani. De Magyart a propagandisták először azért piszkálták kórusban, hogy a pártvezér látványosan lapátot ragadott. Ami egy névleg munkaalapú államban inkább dicséretnek hangzott. A propaganda az árhullám levonultának másnapján aztán elővette Magyar exbarátnőjének terhelő tényeket nem tartalmazó, ám annál hangulatkeltőbb önvallomását. Ami eddig sem működött, Varga Judit, sokkal keményebb sejtetéseket tartalmazó bulvárműsora után 20-25 százalékot erősödött Magyar (pártja.)

A magyarázat: az ellenzéki szavazót baromira nem érdekli az olyan szappanopera, hogy mikor veszekszik Magyar és aktuális párja. Az ellenzéki szavazó nem férj vagy vőjelöltet keres, hanem egy olyan fickót, aki eltakaríthatja a Fidesz-maffiát.