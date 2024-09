- Totális bojkottra szólított fel a SPAR ellen Bayer Zsolt

„Pontosan tudjuk, hogy az EU Bírósága nem bírákból, hanem aljas és gátlástalan gazemberekből áll, akik politikai furkósbotként működnek – lásd migránsügyi ítéletük. De sajnos ma még ezekkel a rohadékokkal nem tudunk mit kezdeni, nyugalom, eljön annak is az ideje” - jelentette ki egy, a Magyar Nemzetben megjelent írásában a Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa.

Bayer Zsolt mindezt annak kapcsán írta, hogy a testület 2024 szeptemberében az uniós joggal ellentétesnek minősítette a magyar kormány által bevezetett árstopot.

Ám szerencsére közölte, hogy a SPAR-ral nagyon is tudnak mit kezdeni, ami semmiből sem áll.

„Egyszerűen hirdessünk bojkottot ellenük. Normális és tisztességes magyar ember mától be ne tegye lábát egyetlen Spar-üzletbe sem. Drágák is, szarok is, ráadásul aljas gazemberek is. Ezek ne új befektetéseket hajtsanak végre nálunk, hanem takarodjanak innen a büdös francba, de örökre! Szóval, adjátok tovább, terjesszétek, és vegyétek komolyan: mától nem megyünk a Sparba, soha, semmiért”