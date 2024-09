- Jogi diploma nélkül dolgozik hét baranyai falu jegyzője, de szerinte csak egy év múlva lehetne felmenteni

Baranya vármegye;jegyző;végzettség;

Másfél évvel ezelőtt bizalomvesztésre hivatkozva felmentették a Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, Fitos Harri Gábort. A hivatalhoz tartozó hét baranyai falu, Nagydobsza, Kistamási, Merenye, Molvány, Nemeske, Pettend és Tótszentgyörgy pályázattal keresett új jegyzőt. Az állásra öten jelentkeztek, az aspiránsok közül négynek volt jogi diplomája, egy pályázónak, a dobszai hivatalban adminisztrátorként dolgozó Jandó Edinának viszont nem. Mégis ő nyerte el az állást. Jandót azzal a feltétellel nevezték ki 2023. október 1-étől, hogy két éven belül megszerzi a szükséges végzettséget a jegyzői munkához. Hogy ez reálisan megtörténhet, annak bizonyítására Jandó hozott egy igazolást, ami szerint a Pécsi Tudományegyetem jogi karára jár.

Fitos viszont úgy tudta, hogy utódjának nincs esélye két éven belül megszerezni az előírt végzettséget, hisz Jandó – amíg az ő beosztottja volt, vagyis 2023 közepéig – nem járt olyan képzésre, amin a jegyzői álláshoz szükséges diplomát adnak (ehhez a jogi karon öt évig, a közszolgálati egyetemen pedig minimum három évig kell tanulni). Ezért Fitos hivatali visszaélés és csalás gyanújával feljelentést tett a rendőrségen, mivel szerinte Jandó valótlan igazolás alapján, jogtalanul lett kinevezve. Ám a rendőrség lezárta a nyomozást, ugyanis a Baranya Vármegyei Kormányhivatal szerint Jandó a „tanulmányainak megkezdését hitelt érdemlően igazolta”.

Fitos azonban a közelmúltban – egy bírósági per részeseként – hozzájutott egy olyan dokumentumhoz, ami egyértelműen kimondja, hogy Jandó 2023 őszén kezdte tanulmányait a pécsi jogi karon, így leghamarabb 2028 derekán juthat diplomához. Fitos ezzel kereste meg szerkesztőségünket. Ezt követően felhívtuk Jandót, és szembesítettük ezzel a papírral, aki így reagált:

– Két évet kaptam arra, hogy megszerezzem a jegyző álláshoz szükséges végzettséget, az még nem telt le.

– De a papír szerint nincs esélye megszerezni ennyi idő alatt a szükséges diplomát – jegyeztem meg.

– Ha nem tudom megszerezni, akkor felmentenek az állásomból.

– Van értelme így folytatni, hisz nem lesz jövőre jogi diplomája?

– Más végzettség is megfelelő, s ahhoz elég lesz az idő.

– Hol lehet még megfelelő diplomát szerezni?

– Például a közszolgálati egyetemen.

– Ezek szerint odajár?

– Mindegy.

– De a pécsi egyetemet adta meg, hogy ott diplomázik majd.

– Csak azt igazoltam, hogy odajárok, nem azt, hogy ott diplomázom. És vállaltam, hogy két éven belül meglesz a megfelelő végzettségem.

– Hol és mikor szerzi meg?

– Ezt ön milyen jogon kérdezi?

– Az olvasókat képviselő újságíró egészséges kíváncsiságával.

– Kérdezze meg egy év múlva.

– Nem most kellene válaszoljon? Ha esélye sincs betartani vállalását, akkor a következő évben jogtalanul látja el a hivatalát.

– Egy év múlva kiderül.

Mivel nem jutottunk tovább, lezártuk a beszélgetést. Kerestem az ügyben Nagydobsza polgármesterét is. Kovács János, a posztját 1998 óta betöltő faluvezető azonban a kérdéseket meg se várva, azt hajtogatta, hogy az újságírók mind hazudnak, ezért nem nyilatkozik, és már bontotta is vonalat. Kovács októbertől már nem polgármester, így utódjára és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó hét falu első emberére marad, hogy tisztázzák: Jandó Edina jogszerűen tölti-e be hivatalát. Az általunk megkérdezett jogászok szerint a polgármestereknek – cikkünk nyomán – kötelességük vizsgálatot indítani az ügyben, amiképp a kormányhivatalnak is, ha ezt nem teszik meg, bűncselekményt követnek el. Amennyiben a vizsgálat megállapítja, hogy Jandó a jegyzői álláshoz szükséges végzettséget ígérő igazolással félrevezette őket, akkor feljelentést kell tenniük. Amennyiben kiderül, hogy Jandó jogszerűtlenül nyerte el hivatalát, akkor felmerül az a kérdés, hogy a hivatal jegyző által aláírt szerződései érvényesek-e.

Ám ha Jandó Edinának van esélye időben megszerezni az állásához szükséges végzettséget, akkor semmi baj. Az a kérdés viszont akkor is megmarad, hogy miért nem árulja el: hol és mikor diplomázik?