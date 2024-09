- Megszűnt a délegyházi iskolabusz, másfél órát kell gyalogolnia több tucat gyereknek naponta

oktatás;finanszírozás;iskolabusz;Délegyháza;tankerület;

2024-09-26 15:15:00 CEST

2012-ben indított el a délegyházi önkormányzat egy iskolabuszt, hogy a gyerekeknek ne kelljen hóban, sárban, fagyban, sötétben gyalogolni reggel az iskoláig, majd délután haza. Most úgy tűnik, mégiscsak ezt kell tenniük, a tankerület ugyanis váratlanul megvonta az erre adott támogatást az önkormányzattól, amely nem tudja kigazdálkodni az így keletkezett többletköltséget - számolt be a 24.hu.

A Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola igazgatója augusztus 13-án tájékoztatta a szülőket arról, hogy megszűnik az iskolabusz-szolgáltatás, ami az elmúlt években számos családnak megkönnyítette az életét. A váratlan helyzethez alig két hét alatt kellett alkalmazkodnia az érintetteknek, ráadásul úgy, hogy azóta sem körvonalazódik mindenki számára elfogadható megoldás a településen.

A buszjárat megszüntetését azzal indokolták, hogy az intézményt fenntartó Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ más, kötelező feladat ellátására fordítja a 2024–2025-ös tanévben azt a forrást, amivel eddig a busz működését biztosította, az önkormányzat pedig nem tudja a továbbiakban saját erőből üzemeltetni a járatot.

A helyzet azért is kiemelten kellemetlen, mert Délegyháza földrajzi adottságai miatt gyalogosan, kerékpárral vagy autóval is nagy kerülőket kell megtenni, hogy a kertvárosi területekről a központba lehessen jutni, ahol az iskola is elhelyezkedik. Ez azt jelenti, hogy gyalogosan akár 40–50, kerékpárral pedig 20–25 perc az út az iskolába,

azaz sok gyereknek összesen másfél óra sétába is beletelik az út az otthonától az intézményig és vissza.

Riebl Antal, Délegyháza polgármestere a 24.hu megkeresésére azt írta, 2012 óta működtették az iskolások szállítását is célzó buszt, az igény pedig döntően a hátrányos helyzetű gyermekek miatt merült fel, akik hóban, sárban, fagyban közlekedtek nagyrészt gyalog, igen cudar körülmények között. Nehézséget okozott az is, hogy a Galla-tanyáról induló Volánbusz nem csatlakozott a MÁV-vonatokhoz, így órákkal előbb kellett a tanyán élőknek elindulniuk, ha időben akartak Budapestre érni iskolába vagy munkába.

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a lappal azt közölte, hogy 2019-től támogatta a busz fenntartását, noha a jogszabályok nem kötelezik erre. A támogatást minden évben felülvizsgálták a mindenkori költségvetésük függvényében, és a továbbiakban nem tudják vállalni - jelentette ki az intézmény. „A hozzájárulás költségeit működtetési költségekre fordítjuk” - közölték.

A tankerület információja szerint megközelítőleg

50 tanuló vette igénybe a szolgáltatást, az önkormányzat viszont azt írta, hogy számításaik szerint körülbelül 40 tanulót, 20–30 családot érint az intézkedés.

A szülők ugyan segítik egymást, akit tudnak, elvisznek magukkal, de hosszú távon ez sem jelent megoldást. Az iskola ügyeletet biztosít reggel 7 és 18 óra között, viszont ez az idő sokszor kevésnek bizonyul azoknak, akik kötött munkaidőben dolgoznak. Mivel jelenleg vasút sincs, a helyi munkalehetőségek száma pedig csekély, a legtöbb szülő Budapesten dolgozik. Amennyiben 8 órára kell beérnie valakinek a munkahelyére, bőven 7 óra előtt el kell indulnia busszal vagy autóval. Akkor pedig még nincs ügyelet az iskolában.

Felvetették annak a lehetőségét is, hogy akár anyagilag is támogatnák az iskolabusz működtetését. Az önkormányzat szerint a szolgáltatás újraindítása most már jóval többe kerülne a korábbi árhoz képest: a beérkezett ajánlatok évi 35 millió forint körüliek voltak. Ennyit viszont a szülők sem tudnak összedobni.