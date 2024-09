- Rainer M. János: Orbán Balázs egy platformra helyezte magát Gerő Ernővel és Kádár Jánossal

Rainer M. János;Mandiner;Orbán Balázs;

2024-09-26 14:44:00 CEST

Elképesztő és botrányos gondolat, mely megmutatja, mennyire gátlástalanul, morál nélkül használja a történelmet a hatalom, melynek a tények nem számítanak – jelentette ki lapunknak Rainer M. János, az 56-os Intézet egykori főigazgatója, az egri Eszterházy Károly Egyetem Széchenyi-díjas történészprofesszora Orbán Balázs messzire visszhangzó nyilatkozatáról.

A miniszterelnök politikai igazgatója egy Mandineren futó podcastben arról beszélt: „Pont 56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszkij elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett, mondom még egyszer, az ő joguk, szuverén döntésük, megtehették, de ha minket megkérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna, azért, mert 56-ban az lett, ami lett. Mert megtanultuk, hogy itt óvatosnak kell lenni, és óvatosan kell bánni a nagyon értékes magyar életekkel. Azokat nem lehet csak úgy odadobni mások elé”. Vagyis tulajdonképpen elítélte az ukránok védekezését, s kijelentette: az 1956-os forradalom és szabadságharc tanulsága, ha Magyarországot érte volna orosz agresszió, akkor a kormány nem védekezett volna a támadással szemben.

- Ezzel a gondolkodással Orbán Balázs egy platformra helyezte magát Gerő Ernővel, a rákosista miniszterelnök Hegedüs Andrással vagy az 1956. november 4. utáni Kádár Jánossal – folytatta Rainer M. János.

Ők tartották ugyanis hibának a szovjetekkel szembeni fegyveres ellenállást és végeztek ki emiatt több száz felkelőt.

A történészprofesszor hozzátette, a kormányfő politikai igazgatójának kijelentése vagy nagyfokú tudatlanságról, vagy elképesztő cinizmusról tesz tanúbizonyságot.

Hasonlóképpen hibának nevezte közösségi oldalán Orbán Balázs gondolatfüzérét Török Gábor politikai elemző. „Brüsszelt elfoglalnánk, de itt nem védekeznénk… Nekem ez tűnik eddig az év legnagyobb politikusi hibájának, akkor is, ha amúgy nem hiba ezt gondolni, de politikusként ezt mondani bizony elég magas labda” írta.

Rácz András Oroszország-szakértő szintén a Facebookon reagált a politikai igazgató gondolataira. „Na jó, akkor most már tudjuk is, amit eddig csak sejtettünk: a kormány nem védené még Magyarországot egy orosz támadással szemben. Lehet, hogy újdonságot fogok mondani, de ha Ukrajna nem védekezett volna, akkor még többet veszített volna, konkrétan az ország függetlenségét és szuverenitását” – jelezte Rácz András. Emlékeztetett, a kezdeti orosz cél is Ukrajna teljes elfoglalása volt, amely a független államiság végét jelentette volna új, oroszbarát kormány hatalomba juttatásával, az ország haderejének leszerelésével, az ország kül- és belpolitikai mozgásterének jelentős korlátozásával és a Krímen túl legalább két megyényi terület végleges elcsatolásával, a déli részeken pedig egészen a moldáv határig, tehát elvágták volna Ukrajnát nemcsak az Azovi- , de a Fekete-tengertől is – Ukrajna tehát azzal, hogy ellenáll, az ország önálló államként való létezését védi. Ráadásul, ahogyan Oroszország a megszállt területeken viselkedik, pontosan mutatja, hogy ha Ukrajna nem áll ellen, hanem leteszi a fegyvert, egyáltalán nem mentette volna meg az ukrán népet a szenvedéstől.

„A harc nélküli behódolás Orbán Balázs-i politikája ennek a rettenetnek nyitott volna utat egész Ukrajna területén” - írta Rácz András, s hozzátette,

pikáns, hogy a kormányfő politikai igazgatója teljesen figyelmen kívül hagyja, hogy Magyarország a NATO-tagja.

Vagyis nem egyedül kellett volna harcolnunk a hazánkért, hanem mögöttünk állna az emberi történelem legerősebb katonai szövetsége. Mégis, Orbán Balázs szerint Magyarország nem védekezett volna. Csak hogy véletlenül se maradjon kérdés senkiben, hogy a kormányoldal mennyire gondolja komolyan, amikor a szabadságról és függetlenségről papol, és a szabadságharcos pózában tetszeleg. Kíváncsian várom, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal és remek kutatóintézete, a SzuKi mikor indítja meg a vizsgálatot a fenti nyilatkozat kapcsán…