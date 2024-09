- Magyar Péter testvére online újságot indít, de állítja, a Tisza Párttól függetlenül működnek majd

online média;testvér;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-09-26 19:19:00 CEST

Olyan online újság alapításán dolgozik, amely már októberben beléphet a magyar médiapiacra – erősítette meg a 24.hu-nak Magyar Márton, a Tisza Párt elnökének testvére. A portál szerint a leendő újság írott, videós és podcast formátumban is közöl majd tartalmakat, és a szervezés ideje alatt Kontroll TV néven fut, de a végleges nevet az újságíró egyelőre nem kívánta nyilvánosságra hozni.

Magyar Péter testvére azt állítja, hogy a Tisza Párttól függetlenül működnek majd. – Az alapító, aki korábban a Hír TV szerkesztő-riportereként is dolgozott, azt mondta, célja elkerülni, hogy a finanszírozói érdekek megjelenjenek az újságban. Ezért számos tehetős vállalkozót megkeresett, hogy kisebb összegekkel támogassák a projektet. Így ha valaki mégis megpróbál beleszólni abba, hogy mi jelenjen meg a cikkekben, lehet nemet mondani anélkül, hogy a működés veszélybe kerüljön.

A 24.hu felidézte, hogy a Media1 korábbi információja szerint Magyar Márton a Tisza Párt zászlóbontása után jó ideig egyszerre volt a politikus kampánystábjának a tagja és a Mészáros Lőrinchez több szálon köthető Indamedia munkavállalója. Az Economx hírportált és az Indexet is működtető médiavállalat április végén még azt írta a portálnak, hogy „az említett újságíró továbbra is az Indamedia munkatársa, akit megvédve az esetleges támadásoktól, az eddigiektől eltérő feladatkörben foglalkoztatunk”. Júliusban azonban megszűnt a jogviszonya a céggel, viszont kiderült, hogy a Jobbik–Konzervatívokkal is volt szerződése az újságírónak.