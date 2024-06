Magyar Péter leváltaná a jelenlegi rendszert kiszolgáló „médiaelitet”

Á. B.;

sajtó;média;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-06-25 09:20:00

Kikerülné a sajtót és közvetlenül kommunikálna választóival.

„Mára egyértelművé vált, hogy a média jelentős része is az orbáni hatalomgyár része. A rogáni propaganda szerepe eddig is nyilvánvaló volt. Sok pénzzel és a legképtelenebb hazugságok ismétlésével elhitetni a fehérről, hogy fekete. Elhallgatni és lejáratni mindenkit, aki kibeszél az Orbán-Gyurcsány kánonból” - írta egy kedd reggel megjelent Facebook-posztban a Tisza Párt alelnöke.

Magyar Péter számára az utóbbi hetekben világossá vált, hogy a független sajtó jelentős része is a hatalomgyár és a status quo fenntartásában érdekelt. "Ma már ott tartunk, hogy magukat oknyomozónak nevező portálok és újságírók is mindenféle forráskritika nélkül veszik át a propaganda szennylapjainak a legképtelenebb hazugságait. Ma már egymást idézi, egymásra hivatkozik a rogáni és a gyurcsányi média, és beállt a sorba sok, magát függetlenként pozícionáló sajtótermék is" - fejtegette.

Ezt követően azzal folytatta, lehet ugyan pereskedni és helyreigazítást kérni, de ez szerinte nagyjából felesleges, mivel semmit nem ér egy hónapokkal később, legalul megjelenő gúnyos helyreigazítás. Nem véletlenül van így kialakítva a jogszabályi környezet. Így tud a propaganda gondtalanul működni, így tud következmények nélkül hazudni, így tud bárkit, akár magánszemélyeket is gond nélkül tönkretenni.

Az ellenzéki politikus úgy véli,

„ha valódi változást szeretnénk elérni, akkor nem csak a korrupt hatalmi elitet kell leváltani, hanem a rendszert kiszolgáló, annak fenntartásában érdekelt médiaelitet is.”

Azt hangoztatta, csak úgy lehet valós eredményeket elérni, ha pártja közvetlenül tud választóival kommunikálni, s nem a média által felépített buborékban próbálnak evickélni, hanem nyíltan kimondják az „igazságot”, majd azt minél több emberhez eljuttatják.

„Igen, a média valóban a negyedik hatalmi ág. Ráadásul egy olyan hatalmi ág, amelyet valójában senki nem ellenőriz. Mi a TISZA Pártnál azon fogunk dolgozni, hogy fenntartsuk a közvetlen kommunikációt a magyar emberekkel, egymás szemébe nézzünk és megszorítsuk egymás kezét. Így biztos nem lesz a fehérből fekete” - zárta posztját Magyar Péter, hozzáfűzve, hogy bejegyzése nem a valódi újságírók ellen íródott és akinek nem inge nem veszi magára.