Fidesz;Schmidt Mária;Orbán Balázs;

2024-09-28 06:00:00 CEST

A „Szex és New York”-ot csak látták, nem? Legalább néhány részt, amikor a gyerek már lefeküdt aludni. Felejtsék el az egészet, már nem aktuális! Egyrészt Nyugaton kihalóban van a szex, másrészt -éppen ebből kifolyólag- a menők most a „Szex és Budapest” témára figyelnek. Mármint egy konferenciára, amelyet a XXI. Század Intézet és a Matthias Corvinus Collegium rendezett a Budavári Lovardában. Mondjuk, nem tudom, miért pont ott, az intézet mögötti alapítványnak és az MCC-nek is van ingatlana bőven – ahány salátatörvényt nyújt be éjszakánként Semjén Zsolt, annyiban juttatnak vagy az egyiknek, vagy a másiknak valamilyen szép kis (nagy) épületet.

De ez mindegy is. A lényeg a szex. Illetve annak hiánya. Nem nálunk, szerencsére.

Ha a Föld Isten kalapja, Magyarország a nászágy rajta. Meg a bokréta is. Viszont a nyugatiaknak már ez sem megy.

(Végre megértettem, miért bosszantgatják folyton a kormányunkat. Ha egyszer más örömük nincs!) A Nyugat ez újabb fogyatékosságára a tanácskozáson Schmidt Mária hívta fel a figyelmet.

A nemi szerepek, a szexuális normák változásán tényleg van mit vizsgálni. Csak ott lógott ki a lóláb (végre egy konkrét összefüggés a Lovardával!), hogy kiderült: ugyanazok a felelősek az elsatnyult Nyugat állítólagos aszexualitásáért, akik egyébként is a Fidesz ideológiai célpontjainak számítanak. Az USA demokratikus kormányzatai, amelyek „a biológiai nemek felszámolása, a transz- és LMBTQ-lobbi újabb és újabb követelései mögé állnak”, a feministák, a „progresszívek és a nyomukban lihegő liberális újpuritánok”. Soros valamiért kimaradt, de a gyerekeken „nemváltó műtéteket végzők” nem.

Ezzel helyben is vagyunk: az óvodák előtt settenkedő miskárolóknál. Kár: mert a feminizmus útjairól, akár az eredetileg jog-és szabadságvédő „Metoo” néhány disszonáns mozzanatáról lehet és kell is komolyan vitatkozni. Ez elől most elvette a teret a szokásos vádbeszéd a „liberális Nyugat”, az 1100 éves nemzeti és keresztény hagyományainkkal összeegyeztethetetlen, „ránk tukmált” demokráciaexport, a „szuverenitásunkra törő amerikanizáció” ellen. Bár Orbán Balázs megnyilatkozásának fényében speciel a szuverenitásunkat nem kellene sűrűn emlegetni. De ezt az előadók ugyebár nem láthatták előre. Pech.

Egyébként is ritka rosszkor jött a kisebbik Orbán kiszólása: már olyan szépen előkészítették, hogy a következő hetek Magyar Péter volt barátnőjéről szóljanak, és erre tessék! Hát nem épp a miniszterelnök politikai igazgatója köp bele a levesbe! Vagy a nullásliszttel tesz valami illetlent. Szó se róla, szép szakma a karakterrombolás, de nekem a már elég satnya muníciót tartalmazó új Magyar Péter-sztoriból a filozófus Ludassy Mária fb-bejegyzése tetszett a legjobban: Magyar felkiáltására -„cherchez la femme”- azt a baráti tanácsot adta a politikusnak, hogy neki egy darabig most nem kellene keresgetnie…

Na persze Ludassy bevallottan liberális. Az ilyenek, plusz a cugehör, a többi felsorolt „progresszív” a felelős a mostani szexuális ellenforradalomért, ahogy korábban a forradalomért is. (Mert egyik se volt jó, ld. erről az „így se nem jó, úgyse nem jó” nótát, amelyben a kecskebéka felmászik a fűzfára.) A férfiak a szexuális forradalom és a fogamzásgátlás jóvoltából felelős elköteleződés nélkül jutottak szexhez, illetve újabban, miután a szexuális forradalom is felfalta saját gyermekeit (érdekes, a fülkeforradalommal is kezd ez történni), már inkább csak pornóhoz. Mert a modern feminista hárpiák elutasítják a szexet, a dolog szükséges kellékét képező férfinemmel együtt.

Tessék elképzelni, azok ott Nyugaton egyszerűen leszoktak a szexről! Rémes. Schmidt Mária szerint -a forrást nem ismerem, de nekem kicsit gyanús- már csak a felszabadult nők 6 százaléka szexel. A férfiak pedig elférfiatlanodtak, kiveszett belőlük a kötelességtudat. (Pedig őket még el sem kapták az óvodájuk kapujában!) Ezen a ponton, ugyan nem lehetett könnyű, de sikerült a migrációt is bekapcsolni az okfejtésbe: azért hívták be a migránsokat, hogy azok dolgozzanak helyettük.

Hát lehet csodálkozni, hogy, mint elhangzott, az USA, főleg a demokrata elit, „agonizál”? Még jó, ha egyáltalán létezik, nem úgy, mint Németország, akiről tudható, hogy már nincs is. Ezer szerencse, hogy mint másutt olvasom, a budapesti fiatalok egyharmada külföldön készül családot alapítani. Szerintem nem Keletre vennék az irányt. Csak visznek majd valami kis életet ebbe a szex nélküli pusztaságba! Ahol még a hagyományos családnak is annyi.

Schmidt Mária ugyan nem tartozik politikai kedvenceim közé, de ennél bizonyosan többet tud. Csakhogy most erre volt szükség. A rezsim a melegek gyanúba keverésével már tett kísérletet ideológiai háborúja szexualizálására. Nem volt igazán sikeres: a közvélemény többsége nem követte. Pedig mennyit feccöltek bele! Csak sajnos jött Szájer, a kegyelmi botrány, a pedofil papok. Új kísérlet kellett a szabadelvű Nyugattal való harc szexuális feltöltésére. Talán a szexmentességgel való riogatás hatásosabb, mint az „apa férfi, az anya nő”-féle bárgyú szövegek.

Ha ez sem hat, akkor tényleg semmi.

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.