- A félreértés hete

2024-09-28 06:00:00 CEST

Azt állította Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója hogy „sokak szerint félreérthetően fogalmaztam, ezért szeretnék ezzel kapcsolatban egy-két dolgot tisztába tenni. (…) A háborúpárti propaganda nem riad vissza semmitől, még attól sem, hogy 1956 hőseinek emlékét megpróbálja összekeverni az orosz-ukrán háborúval”.

Ezzel szemben a tény az, hogy nem a háborúpárti propaganda, hanem maga Orbán Balázs kapcsolta össze a kettőt a Mandinernek adott interjúban. Mint mondta, „Pont 56-ból kiindulva mi nem csináltuk volna azt, amit Zelenszkij elnök csinált az elmúlt két és fél évben, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát.” Majd később azt is hozzátette: „mi nyilvánosan nem mondtuk el véleményünket az elmúlt két és fél évben Zelenszkij elnök döntéséről, vagy nagyon finoman fogalmazunk”. Vagyis a finom és a szókimondó fogalmazás mögött ugyanaz a meggyőződés áll: az orosz agresszió ellen nem szabad védekezni. lehet, hogy Putyin elnök már suvickolja a Barátság érdemrendet.

Azt állította Orbán Viktor (a Kossuth rádióban), hogy „most éppen a politikai igazgatóm félreérthetően fogalmazott, ami ebben az összefüggésben egy hiba: a mi politikai közösségünk az 1956-os forradalomnak a talaján áll, abból nőtt ki, nem lenne a mi politikai közösségünk, ha nem lettek volna az 56-os hősök, és ezért a háború és béke vitájában nem beemelni kell a magyar történelem számunkra szent és sérthetetlen eseményeit és hőseit, hanem inkább távol kell tőle tartani.

Ezzel szemben a tény az, hogy a politikai igazgató egyértelműen fogalmazott, és beemelte az 56-os eseményeket az ukrajnai háborúba, azt sürgetve, hogy a megtámadottak tegyék le a fegyvert, ha már két és fél évvel ezelőtt nem tették. Orbán Viktornak meg az lenne a dolga, hogy 56 tanulságait 2024-re is levonja: az oroszokat meg kell állítani, mert különben évtizedekig itt maradnak. A következő rendszerváltásig.

Azt is állította a miniszterelnök (ugyanott), hogy „én biztos vagyok benne, hogy Orbán Balázs is, ha a történelem úgy fordulna, hogy harcolni kell a hazánkért, akkor ott lesz velünk a Corvin-közben.”

Ezzel szemben a tény az, hogy sem Orbán Viktornak, sem Orbán Balázsnak nem kell a Corvin-közben harcolnia a hazáért, akárhogy fordulna is a történelem. Elég lenne, ha a NATO-szövetség megbízható tagjaként vezetnék Magyarországot, és a Karmelitában meg a világpolitikai porondon következetesen harcolnának Oroszország agressziója ellen. Most. Amikor az oroszok már Ukrajnában és a magyar spájzban vannak. Mert különben tényleg a Corvin-közbe is bejönnek.

Azt állította továbbá Orbán, hogy „Magyarország mindig megvédi magát, régen is megvédte, ma is megvédi, és a jövőben is meg fogja védeni minden lehetséges eszközzel”.

Ezzel szemben a tény az, hogy éppen 56-ban nem védte meg magát, csak a forradalmárok harcoltak a szovjetek ellen, az állam nem. Ma pedig éppen védelmi szövetségeseink ellen ágál, és az agresszort mentegeti. Ez lenne a védelem? Az önfeladás?

