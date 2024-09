- „Hajszolták a szakaszgyőzelmet, de nem örömmel, hanem görcsösen”

kerékpár;

2024-09-29 13:47:00 CEST

Az olimpiai negyedik helyezett Valter Attila miatt sokan ültek le a televízió képernyője elé, hogy három héten át figyelemmel kövessék teljesítményét a Vuelta a Espana országúti kerékpáros-körversenyen. Azt viszont jóval kevesebben tudják, hogy a francia Cofidis csapatánál három magyar szakember tevékenykedett a háttérben.

A séf Szász-Kolumbán Attila – akivel tavaly készítettünk interjút, miután a csapattal dolgozott a Tour de France-on és a Vueltán – ezúttal segítőként maga mellé vette Jakus Gábort, valamint beajánlotta masszőrnek Krutek Lászlót, aki nem mindennapi életutat tudhat maga mögött.

1992-ben, 14 évesen kezdett el amatőr szinten kerékpározni. Előbb mountain bike versenyeken vett részt, majd a triatlon világában is kipróbálta magát. 2004-ben az ironman országos bajnokságon nyolcadik lett. László a Pécsi Tudományegyetemen testnevelő tanárként végzett, majd a Cornix Invest nevet viselő olasz–magyar hátterű csapatnál kezdett versenyezni. Két évvel később egy autóbaleset miatt véget ért a pályafutása, ugyanakkor amatőr szinten azóta is évi 8-10 ezer kilométert kerékpározik.

Később visszatért Olaszországba, ahol a vendéglátásban helyezkedett el. A 2000-es évek elején pedig ő segített az egyébként szintén Siklóson élő Szász-Kolumbánnak munkához jutnia egy szállodában, ahonnan ő éppen távozóban volt. Krutek az Itáliában töltött 16 esztendő alatt dolgozott pincérként, kereskedőként, személyi edzőként, úszómesterként, úszó- és jógaoktatóként is. „Háromszor voltam Indiában, jógaiskolákba iratkoztam be, illetve Thaiföldön jelentkeztem egy kurzusra, ahol nemzetközi jógaoktatói diplomát szereztem” – mesélte László, aki 2016-ban tért haza Magyarországra, ahol természetgyógyászként, talpreflexológusként és jógaoktatóként dolgozott, majd 2020-ban jött a felkérés a pécsi Lotus csapattól, ahová utánpótlásedzőként csatlakozott.

„Szabadúszó vagyok, de erős személyes és érzelmi kötődés fűz a Lotushoz. Inkább érzem sajátomnak, mint a Cofidist vagy a magyar válogattat, amelynél alkalomadtán szintén dolgozom. Dér Zsolt szövetségi kapitány is szakmai előnyként tekintett arra, hogy a masszőri tevékenység mellett rehabilitációs gyakorlatom is van” – magyarázta Krutek, akinek egyre jobban festő önéletrajza a Cofidis érdeklődését is felkeltette.

„Attila jelezte, küldjem el neki az önéletrajzom, hogy egy-egy versenyre jöhessek”

– felelte Krutek, akit előbb a szlovák körversenyre hívták el amolyan ismerkedő, próbamunkára, majd a Vueltára is meginvitálták.

Mint mesélte, a spanyol körön a Cofidisnél 15-16 ember felelt a versenyzők kiszolgálásért, a Valter Attilát is soraiban tudó Vismánál mindezt cirka negyvenen tették. A holland alakulatnál a masszőröknek nem kellett kulacsokat feladniuk, emellett pedig volt médiacsapatuk is, amelynek tagjai fotóztak, videóztak. „Náluk saját matracon alszanak a versenyzők, ez megint csak kétemberes feladat, hogy minden szállásról begyűjtsék és elszállítsák a következő helyre” – osztotta meg észrevételeit László.

A napi munka kapcsán úgy fogalmazott, vannak feszített ritmusú időszakok, de napközben nem mindig kell 100 százalékosan koncentrálni, és akad idő megállni kávézni, uzsonnázni. „Reggel általában jógával indítottam a napot, mi, masszőrök nyolc körül kezdtünk dolgozni, a szerelők kilenckor. Mi készítettük el a kulacsokat, majd jött a reggeli. Tízkor indultunk az adott szakasz rajthelyére, ahol a masszőröknek nemigen van dolguk. Aztán egy applikáció segítségével meghatározott időben adott helyre kellett mennünk a kulacsokat feladni. A szállásra visszaérve egyből masszíroztunk, amikor ennek vége, jött a vacsora. Tizenegy körül álltunk fel az asztaltól, és mentünk aludni” – összegzett László, aki franciául, spanyolul és olaszul kommunikált a stábtagokkal és a bringásokkal, noha a World Tour mezőnyben alapvetően az angol a fő nyelv. Ebben tehát mindenképp mutatkozott eltérés a Cofidisnél, amely az idei esztendőben nem szerepel túl fényesen.

„Érezhető volt mindez. A versenyzők hajszolták a szakaszgyőzelmet, de nem örömmel, hanem görcsösen, ami nem jó. A hangulat ennek ellenére kellemes, barátságos maradt. Nyilván nincs World Tour-tapasztalatom, de edzőként láttam már sok mindent, úgy ítéltem meg, hogy a srácok eleve fáradtan érkeztek a versenyre” – konstatált Krutek, aki szerint egyébként a Cofidisnél minden precízen meg van tervezve, így minimális a hibázási lehetőség. „Ez nagyon tetszett, és mint rendszer, vannak olyan részletek, amit át tudunk venni itthon is” – folytatta Krutek. Felelevenítette, milyen nagy élmény volt számára, amikor megismerkedett egy Svájcban élő magyar házaspárral, akik egy évtizede rendszeresen ellátogatnak a különböző nagy nemzetközi kerékpárversenyekre.

„Feltűnt, hogy zászlókat kirakva szurkolnak. A francia rendszámú Cofidis-autóból szóltam hozzájuk, és először nem értették, hogy magyarul beszélek. Onnantól kezdve mindennap találkoztunk. Őszinte szeretettel állnak Valter Attilához és a kerékpársporthoz. Hálásak, hogy ott lehetnek, miközben egyáltalán nem vágynak rivaldafényre” – folytatta László, aki elárulta, szép összeget lehet ilyenkor egy hónap alatt megkeresni, de ha visszabontja az óradíját, akkor mindez más megvilágítást nyer.

„Hosszú távon ezt így nem lehet csinálni! Viszont ha minden hónapban kimennék egy hétre a Cofidishez, itthon nem is kellene dolgoznom. Jövőre viszont biztosan nem megyek Grand Tourra. Egyszer bevállaltam, hogy ismerjenek meg, lássák az igyekezetet, de jeleztem, hogy milyen élethelyzetben vagyok”

– utalt Krutek arra, hogy háromgyermekes családapa, valamint a prioritást az jelenti most az életében, hogy a pécsi egyetem egészségtudományi karának doktori iskolájában negyedéves, végzős PhD-hallgatóként mielőbb végezzen.

„Sajátos edzésmódszert dolgoztam ki, amivel szeretnék akadé­miai szinten továbbmenni, különböző szövetségekkel felvenni a kapcsolatot. Ez minden olyan sportág számára érdekes lehet, ahol robbanékonyságra van szükség. A szakszövetségeken keresztül szeretném széles körben megismertetni ezt az erőfejlesztő módszert” – tekintett előre Krutek.