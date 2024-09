- BKK: Rendeletmódosítással hátráltatná a budapesti közlekedésfejlesztést Lázár János minisztériuma

parkolás;Lázár János;Vitézy Dávid;lakásépítés;BKK;kerékpáros közlekedés;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2024-09-27 17:35:00 CEST

Több szempontból is hátráltatná a közösségi közlekedés, a gyaloglás és kerékpározás, azaz a fenntartható közlekedési formák elősegítését, és szükségtelenül megdrágítaná az új városi lakások építését az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) új javaslata a Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) – emelte ki lapunknak is megküldött közleményében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Szerintük a közlekedésfejlesztésre kifejezetten hátrányos lenne, hogy országosan előírnák az autóparkolók – a lakásépítéseket jelentősen megdrágító – minimumszámát, a kerékpártárolóra viszont nagyon alacsony értéket állapítanának meg.

Ezzel szemben, ahogy írják, a BKK az autóparkolók számának maximalizálást, a kötelező kerékpárparkolók számának növelését, valamint a helyi önkormányzatok nagyobb szabadságát tartaná fontosnak, hogy a helyi igények figyelembevételével születhessenek meg a helyi szabályok. Javaslataikat, amelyek szinte teljes egészében egybecsengenek a Magyar Urbanisztikai Társaság állásfoglalásával, megküldik a Lázár János vezette tárcának „egy élhetőbb és fenntarthatóbb városi közlekedés megteremtése, valamint a városok terjeszkedésének megállítására”. A fővárosi cég példaként hozza fel, hogy az új szabályozás az ingatlanok elhelyezkedésétől függetlenül írja elő az autók megnövelt parkolóhelyszámát. – Ez növelné az ingatlanok árát, mivel olyan parkolóhelyek jönnének létre, amelyekre már most sincs kereslet, és a jövőben még kevésbé lesz. Ellenben például egy 1400 négyzetméteres szupermarket esetében mindössze két kerékpárparkolót írnának elő.

A javaslathoz Facebook-posztban hozzászólt Vitézy Dávid is, akinek fővárosi képviselői mandátuma jövő keddtől él hivatalosan. „Városaink az eddiginél is sokkal autóközpontúbbá tételét írja elő Lázár János új kormányrendelete, melyet most bocsátottak „társadalmi egyeztetésre” 7 nap alatt. A szakmai szervezetek már nyáron szóvá tették, hogy rossz és káros a tervezet, de persze a javaslataikból semmit nem vett figyelembe a szaktárca” – írta a politikus.

Szerinte abszurd, hogy ezután nem lehet szociális bérlakást építeni lakásonkénti egy garázs nélkül, még egy metróállomás mellett is kötelező lesz parkolót építeni a lakásokhoz, ezzel megdrágítják a lakásépítést akár 10 millió forinttal is, és azokkal is kifizettetik az autós életmód árát, akik nem autóznak. Nem lehet majd kocsmát sem nyitni parkoló nélkül: a fogyasztótér minden 10 négyzetmétere után kell parkoló, beleértve a kerthelyiség területét is, miközben a sofőröknek tilos alkoholfogyasztás után vezetni. Hajmeresztő, de mostantól hajléktalanszállóhoz is kell kötelező parkoló, minden 30 ágyanként egy, míg idősek otthona esetében 10 ágyanként kell egy parkoló.