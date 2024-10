- "Túlélhetetlen áradásokat" hoz Helene

Elérte csütörtök éjjel érte Florida északnyugati tengerpartját az addigra négyes fokozatú hurrikánná erősödött Helene, 225 km/órás széllökésekkel. Nem sokkal később a hatóságok szerint egyes fokozatúra csökkent a hurrikán ereje, tartósan 145 km/óránkénti sebességű széllökésekkel. A nyugat-floridai Alachua megyéből kidőlt fákról, leszakadt áramvezetékekről érkeztek jelentések. Már a vihar előszelével számos háztartásban megszűnt az áramszolgáltatás Floridában, a hurrikán partot érése után pedig meghaladta 1,1 milliót az áram nélkül maradt helyek száma.

A vihar középpontja Florida állam fővárosa, Tallahassee közelében haladt el, majd észak felé fordult. Az érintett északnyugati megyékben a legmagasabb fokozatú figyelmeztetést léptették életbe. Az országos hurrikánközpont a Floridai-félsziget teljes nyugati partvidékén ,,túlélhetetlen" mértékű tengeri áradásokat vár, helyenként akár 6 méter magas viharhullámokkal. (lásd keretes írásunk) A Helene viharzónája jelentős esőzésekkel és hurrikánerejű széllökésekkel Georgia, majd Dél- és Észak-Karolina állam felé haladt tovább pénteken. A hurrikán Georgiában legalább három ember életét követelte. A helyzet komolyságát jól mutatja, hogy a Taylor megyei seriffhivatal olyan figyelmeztetést adott ki, amilyenre ritkán van példa: azt javasolták, hogy aki nem hajlandó elhagyni az otthonát, írja fel alkoholos filccel a nevét és személyes adatait valamelyik végtagjára, hogy ha megtörténik a legrosszabb, könnyebb legyen azonosítani.

Az amerikai légitársaságok több mint ezer járatot töröltek. Az érintett régiók repülőterei, mint például a Tampa International, az Orlando International és a Fort Lauderdale International, posztokat tettek közzé X-en, amelyekben figyelmeztették az utazókat az esetleges késésekre vagy járattörlésekre. Észak-Karolina kormányzója, Roy Cooper felszólította a nyugati és középső megyék lakosait, hogy készüljenek fel a heves esőkre és a potenciálisan katasztrofális áradásokra. Cooper szerint a hegyekben valószínűleg földcsuszamlások, áradások és törmelékáradatok is előfordulhatnak majd. A part közelében pedig napokig, de akár hetekig is számítani kell áramkimaradásokra az infrastruktúra sérülése okán.

Mi az a viharhullám?

Ahogy egy hurrikán közeledik a parthoz, a kavargó szelek az óceán vizét a szárazföldre kényszerítik, amiben a vihar légköri nyomása is segít. Minél sekélyebb a kontinentális talapzat, annál nagyobb az esély, hogy veszélyes hullámzás alakuljon ki. Több napig tart, mire a víz mozgása lecsillapodik. A gyorsan áramló víz pedig elsodorja mindazt, ami vagy aki az útjába kerül, az embereket, csónakokat, de épületeket is képes összedönteni. A Katrina hurrikán 2005-ben több mint 25 méteres viharhullámot okozott New Orleansban. Az 1500 áldozat közül sokan közvetlenül vagy közvetve emiatt vesztették életüket. Egy erős viharhullám ezenkívül hosszú távú károkat is okozhat azáltal, hogy megrongálja az utakat, erodálja a strandokat, és sós vízzel szennyezi a talajt, ami árt a vadon élő állatoknak és a mezőgazdaságnak.