- Novák Katalin szerint inkorrekten viselkedett vele a magyar média

Most bevallom, hogy a magyar médiának nem érzek nagy késztetést, hogy interjút adjak, azt érzem, abszolút inkorrekten viselkedtek számos ponton - mondta el a 444-nek a korábbi köztársasági elnök.

Novák Katalinra pénteken, egy budai kávézó teraszán bukkantak rá a portál munkatársai, akik egy interjút szerettek volna kérni tőle. A volt államfő ekkor megkérdezte, felveszik-e a beszélgetést, majd az igen válasz után közölte, nem járul hozzá a közzétételhez.

„Szerintem abszolút nem fair, amit csinál. Most idejön egy bekapcsolt mikrofonnal, nem tájékoztat erről, és fölveszi a beszélgetésünket. Ez része annak, amiért azt gondolom, hogy nem korrekt az, ahogy bánnak velem. És be is fejeztük a beszélgetést. Köszönöm szépen”