- Dubajban díjazták a Liget-projektet, 700 ezer forintot kellett fizetni érte

díj;Dubaj;Liget Projekt;

2024-09-29 20:28:00 CEST

„A világ legjobb turisztikai fejlesztésének választották a Liget Budapest Projektet az International Travel Awards díjátadóján” – tudatta vasárnapi közleményében a Városliget Zrt. Mint írták: „Az International Travel Awards történetében először fordult elő, hogy egy fejlesztés három díjat is elnyert. A Liget Budapest Projekt két kategóriában is első helyet szerzett: a világ legjobb turisztikai fejlesztése és Európa legjobb családbarát fejlesztése lett, a Magyar Zene Háza pedig az Európa legvonzóbb turisztikai attrakciója elismerést kapta meg a Dubajban tartott díjkiosztón. (...) Az International Travel Awards a legrangosabb díj az utazás és a turizmus területén, turisztikai Oscar-díjnak is nevezik, és minden évben több ezer szereplő közül jutalmazza a legkiválóbbakat”

A díj súlya – illetve súlytalansága kapcsán – a 24.hu a többi között arra emlékeztetett: „Az International Travel Awards a dubaji Golden Tree Events LLC saját szervezésű eseménye, díjat pedig bárki alapíthat, még akkor is, ha a nevébe helyezi az International, a World, vagy a Best kifejezéseket. A díjat sosem hívták turisztikai Oscar-díjnak, vagyis hát épp azok, és épp akkor, akik a tavalyi World Travel Awardsra is ugyanezt mondták. A három kategóriában való győzelem nyilvánvalóan jól hangzik, és ritka is, de bármelyik projektnek meglehet rá az esélye, ha kifizeti a nevezéshez szükséges Titanium csomag 1950 amerikai dolláros (mintegy 700 ezer forintos) árát, majd a mindössze 25 százalékban valódi szavazással, 10 százalékban pedig a látogatók Google- és Tripadvisor-értékelései, valamint a hivatalos oldal szépsége alapján eldöntött versenyben (ennek leírása itt olvasható) tényleg a legtöbb szavazatot kapja.” A portál azt is megjegyezte: „Egy valóban fontos díj nem engedhetné meg magának, hogy egy grafikailag és tipográfiailag egyaránt ennyire széthullott hivatalos honlapja legyen.”

A Liget Budapest Projekt nem először kap pénzért nyújtott szolgáltatásra emlékeztető díjat. Mint arról korábban a Népszava is beszámolt: 2019-ben „Európa legjobb középületének járó díját” nyerte el a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza az International Property Awardson, miközben az épület félkész állapotban sem volt, csak látványtervekben létezett, egy évvel korábban az International Property Awardson ugyanilyen elismerést kapott az új Néprajzi Múzeum is, miközben annak helyén akkoriban egy hatalmas gödör tátongott – és csak Európában „mindössze” harmincöt legjobbnak járó díjat osztottak ki a International Property Awards pályázatára jelentkezők közt.