- A könyvfesztivál két jemeni résztvevője nem kapott beutazási vízumot, az oroszok lemondták az egyik programjukat

2024-09-29 09:39:00 CEST

Újabb meglepő események történtek a csütörtökön, a Millenárison elstartolt 29. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivállal kapcsolatban.

Mint azt a 24.hu észrevette, Ahmed Amran író még szerdán tette közzé a hírt, miszerint a jemeni Anaween Books két képviselője nem kapott beutazási vízumot Magyarországra, így a szakmai est, valamint eleve a részvételük is meghiúsult. A kairói nagykövetség indoklásában leírta, az utazás oka nem megalapozott, pedig a két delegáltnak aláírt, pecsételt meghívója volt.

A bejelentésre rövidesen a Fekete Sas Kiadó is reagált, rámutatva arra, hogy a magyarul író szerzőnek két kötete is megjelent nála, a hír előtt pedig értetlenül áll, főleg, hogy ennyire kevéssel az esemény előtt értesült róla. „Biztosak vagyunk benne, hogy a jemeni Anaween Books és a Fekete Sas Kiadó közös programja a kultúrák közötti kapcsolatot és kölcsönös megértést erősítette volna. Értetlenül állunk az előtt, hogyan hiúsulhatott ez meg? Ez a rendezvény a 29. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál tekintélyét is emelte volna. Ilyen vis major helyzetben, amikor a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál hivatalosan befogadta a programot, a keletkezett anyagi kár vajon megtéríthető-e?” – tette fel a kérdést a kiadó.

Hetényi Zsuzsa irodalomtörténész, műfordító pénteki Facebook-posztjából az is kiderült, hogy a 13 órakor a könyvfesztivál orosz standján tartandó, magyar kiadóknak orosz könyveket ajánló eseményt az oroszok lemondták, nem tartották meg. Hozzászólásában közölte, az okokat nem ismeri és nem akar találgatni, de egyébként ő volt az egyedüli érdeklődő.

Mint arról lapunk is beszámolt, Hetényi Zsuzsa korábban közösségi médiás posztjában szólalt föl két, a hivatalos programban szereplő író – Alekszej Gravickij és Dmitrij Bak – meghívása miatt, ugyanis szerinte a résztvevők olyan személyek, akik nyíltan támogatják a putyini Oroszország agresszív háborúját Ukrajna ellen. A témában megkerestük Gál Katalint, az eseményt szervező Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének (MKKE) elnökét, aki úgy reagált, a két orosz személyt más nemzetközi könyves és kulturális események is befogadták, így például a Frankfurti Könyvvásár. – Én óva intek mindenkit attól, hogy ilyen módon kezdje el szemlélni egy könyvfesztivál résztvevőinek összetételét. Nem lehet állandóan azt vizsgálni, kit miért fogadunk be, mindenkinek ellenőrizni a pedigréjét, mert attól tartok, hogy egyszer csak eljöhet az a pillanat, hogy minket nem fogadnak be valami rajtunk kívülálló okból – jelentette ki. Hetényi Zsuzsa ezek után viszontválaszt juttatott el lapunkhoz, melyben többek között leszögezte, „a háború elleni tiltakozás nem politikai, hanem morális kérdés, és ezt a határvonalat élesen meg kell húzni. Nagyon élesen.”