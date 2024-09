- Meghalt Kris Kristofferson

film;Egyesült Államok;halál;Kris Kristofferson;

2024. szeptember 28-án elhunyt Kris Kristofferson. A világhírű amerikai zenész és színész 88 éves volt – tudatta a család abban a halálhírben, amelyet a felesége, Lisa Meyers, a nyolc gyermeke és hét unokája írt alá.

Kris Kristofferson 1936. június 22-én született a texasi Brownsville-ben. Hat évtizeden átívelő karrierje alatt kiváló egyensúlyérzékkel járta be Nashville és Hollywood, vagyis a zene és a film világát. Édesapja nyomdokain a hadsereg felé vette az útját, kiképezték helikopterpilótának, aminek később hasznát vette az olajiparban és a Nemzeti Gárdában is. Eleinte nem is zenész vagy színész, hanem író akart lenni, tanult is irodalmat, mégpedig aösztöndíjjal az Oxfordi Egyetemen, csak aztán megszédítette a rock and roll, illetve a country. Az első dalait is ekkor írta, de a Kris Carson néven indított szárnybontogatásait nem kísérte siker. 1960-ban diplomázott, 1965-ben pedig a háborgó családi hangok közepette leszerelt a hadseregből, és Nashville-be költözött. Első munkájaként takaríthatott a Columbia Records városi stúdiójában. Akkor futott be, amikor Johnny Cash második felesége, June Carter kezébe nyomott egy kazettát, hogy adja oda Johnny Cashnek, de heteken át nem kapott semmifele visszajelzést. Emiatt fogta magát, helikopterbe ült, és leszállt Johnny Cash házának a kertjében, hogy személyesen Johnny Cash kezébe nyomjon egy kazettát. Johnny Cashnek nagyon meg is tetszett egy dal, a Sunday Mornin’ Comin’ Down, az a változat, amelyet ő vett fel, 1970-ben sláger lett, Kris Kristofferson pedig megkapta érte a legjobb dalszerzőnek járó díjat a műfajban. Ő maga 1970-ben vette fel az első, 2016-ban pedig az utolsó, a 18. albumát. Johnny Cash, Willie Nelson és Waylon Jennings oldalán a The Highwaymen tagjaként ő volt az, aki elindította az outlaw country mozgalmát, amely függetlenséget hirdetett a műfaji kötöttségektől az imázsig mindent diktáló nashville-i zeneiparral szemben.

Ami a filmeket illeti, a realista western egyik alapművével, a Sam Peckinpah rendezte Pat Garrett és Billy, a kölyök címszereplőjeként vált ismertté 1973-ban. Dolgozott Martin Scorseséval az Alice már nem lakik itt című 1974-es filmen, a Csillag születik 1976-os változatáért – amelyben Barbra Streisanddal játszott – Golden Globe-ot kapott, 1980-ban A mennyország kapuja című Michael Cimino-filmben kapott szerepet, 1998-2004 között a Blade-trilógiában tűnt fel. 2014-ben Grammy-életműdíjjal ismerték el a zenészi karrierjét. Háromszor nősült, második felesége az az énekesnő, Rita Coolidge volt, akinek egy duett kedvéért mutatták be. 2021-ben vonult vissza végleg a nyilvánosságtól. Szombaton a hawaii Maui szigetén fekvő otthonában érte a halál. – Túl sokszor vezettem helikoptert, túl sokat ütköztem futballmeccseken, túl sokszor verekedtem, túl sokszor borultam fel kocsikkal, túl sokszor ültem motorra részegen ahhoz, hogy túléljek. Elég zavarba ejtő érzés, hogy azután, amit elértem és amit kaptam, az életet nem tartottam többre egy kicsit – mondta egyszer.