- Karácsony Gergely szerint egy javaslat minden főpolgármesteri jogkört Vitézy Dávidnak adna, amibe ő bele is menne, ha Kiss Ambrus is a helyén marad

2024-09-30 10:23:00 CEST

Nem volt különösebben sikeres a Magyar Péterrel múlt csütörtökön folytatott megbeszélés. Tisza Párt egy olyan furcsa és számomra nehezen értelmezhető politikai stratégiát, de az is lehet, hogy taktikát követ a fővárosban, hogy semmiért sem vállal felelősséget, nem akar semmit, nem vesz részt semmiben, de közben minősítget, és a megválasztott főpolgármestert is akadályozná, hogy teljesítse a felelősségét. Vitézy Dávidba lettek hirtelen szerelmesek, csak és kizárólag őt hajlandók megszavazni főpolgármester-helyettesnek – mondta a Telexnek adott interjújában Karácsony Gergely, aki ezek után nem tesz javaslatot a Fővárosi Közgyűlés október 4-re tervezett alakuló ülésén egyetlen helyettesre sem.

– Van egy mestertervük, amit persze letagadnak, de én pontosan tudom, hogy igaz: Vitézy Dávid minden hatalmi jogkört magához ragadva kvázi főpolgármesterként vezetné a várost. Ez azt jelentené, hogy a Fidesz vesztes jelöltje veszi át a hatalmat az ellenzéki többségű és értékrendű fővárosban. Ez a választói akarat elleni puccs lenne, amit teljességgel elfogadhatatlannak tartok – magyarázta Karácsony, de az nem derült ki pontosan, hogy szerinte Vitézynek és a Fidesznek lenne ez a mesterterve, vagy Magyarnak, netán mindannyiuknak.

Azt azért megjegyezte, ugyancsak konkrét javaslattevők megnevezése nélkül, hogy a képviselők fizetésemelést is kértek maguknak. Vitézy Dávidról úgy fogalmazott: – Korábban is mondtam, okos fiú, csak nem szabad rá közpénzt bízni. Gyurcsány Ferencet a főpolgármester ugyancsak gyorsan lerendezte, mert a DK-elnök a Magyar Nemzetnek egyik nap azt nyilatkozta, hogy éppen hozzá megy tárgyalni. – Mondtam is, hogy ne jöjjön. Nem szeretek úgy menni egy találkozóra, hogy valaki előtte odahívja a fideszes sajtót – mesélte a lemondott találkozó történetét.

Minden esetre Budapest vezetője a történtekből levonta a következtetést: – Éppen ezért olyan nem lehet, hogy Vitézy Dávid legyen az egyedüli főpolgármester-helyettes. A megválasztott főpolgármester munkáját nem lehet aláaknázni azzal, hogy az ellenfelével köteles együtt dolgozni, de a saját kollégáira nem számíthat. Ezért azt a javaslatot tettem a pártoknak, hogy hogy Kiss Ambrus maradjon általános, Vitézy Dávid pedig legyen városfejlesztési helyettes. Erről viszont azon nyomban Karácsony meg is állapította, hogy ez nem fog bekövetkezni.

– A Fidesz nem szavaz meg senkit, a Tisza csak Vitézyt szavazza meg, a DK pedig semmiképpen nem szavazza meg Vitézyt. A többiek benne lennének egy értelmes kompromisszumban, de mi nem vagyunk elegen a többséghez. Eljutott a magyar ellenzéki politika odáig, hogy a kétfarkúaké az egyik legfelelősebb ellenzéki párt a közgyűlésben. Vitézyt sem szavazzák meg, ha nem lehet a főpolgármesternek egy saját jelöltje. Az alakuló ülésen ezért nem teszek javaslatot a főpolgármester-helyettes személyére – szögezte le Karácsony, aki így bírná jobb belátásra a pártokat, akár vállalva, hogy majd a főispán küld rá valakit helyettesnek, de azt garantálja, hogy akárki ki is lesz az, egy irodán és kávéfőzőn kívül semmit, semmilyen jogkört nem kap. Ennek ellenére bármibe fogadna, hogy nem fog feloszlani Fővárosi Közgyűlés, mert az – állítja – senkinek sem lenne érdeke.