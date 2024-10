- A jobbkéz esete a múltátírással

1956;Orbán Balázs;

2024-10-01 06:00:00 CEST

Zelenszkij elnök belevitte egy háborús védekezésbe az országát, […], de ha minket megkérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna, azért, mert 56-ban az lett, ami lett - a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs szeptember 27-én tett nyilatkozata végigfutott a magyar politikai világon és mára kilépett a nemzetközi nyilvánosságba.

Arra az 1956-os szembeszegülésre mondta ezt, amely valóban vereséggel járt. Holott arra a forradalomra azért volt szükség, hogy a nemzetnek legyen mára vállalható múltja. Ezért alakítottuk meg már a Kádár-világ 80-as éveiben a Történelmi Igazságtétel Bizottságot is. Hogy feltámasszuk a tettet. Hogy világos legyen: „nemcsak a szemetek tudnak magyarul”.

Ahogy ma is azért kell még reménytelenül is ellenszegülni, hogy mostani jelenünknek is legyen olyan múltja, melyet nem szégyellni kell.

1989-ben az ’56-ban levert forradalom emléke szentesítette, hogy vissza akarunk találni az euro-atlanti demokrácia világába. Később pedig az Európai Unióba. A valóságos politikai és kulturális otthonunkba. A mostani Alaptörvény már a legelején ezt rögzíti. Magyarország mai szabadsága az 1956-os forradalmunkból eredeztethető. Lehet, hogy egyszer majd ezt a passzust törlik.

Az orbáni politikai jobbkéz szavai szükségszerűen következnek a fideszes fasisztoid rendszer (NER) természetéből. Vele még világosabban lett kimondva, hogy ki akarják vezetni a nemzetet ebből az euro-atlanti világból.

Az idő ugyanis még a legszilárdabb, még a legláthatatlanabb, demokráciának álcázott diktatúrát is koptatja. Előbb-utóbb újra meg újra támadnak belső ellenfelek. A patriótának álcázott mai magyar nemzetvezérnek mindenképpen kell, hogy hosszabb távon egy nagyhatalom szavatolja az uralmát. Ahogy Kádár bolsevista rendszere is csak addig maradt fenn, ameddig a szovjet fegyveres erő állt a háta mögött. Ezért Orbán biztosan nem fog ellenállni annak, hogy újra az Orosz Birodalom csatlósa legyünk. Neki tökéletesen megfelel, ha helytartó marad. Ennyit jelent a magyar szuverenitás. Az uralkodó magyar politikai elit mindig is kiváló utolsó csatlósnak bizonyult.

Kétségtelen, hogy Ukrajna ellenállása irtózatos áldozatokkal jár. És hogy igenis: helyettünk is véreznek. És nem tudjuk még igazán, mi lesz a végkifejlet.

És igen: kell mérlegelni is. Előfordulhat, hogy egy támadás esetén le kell mondani a fegyveres ellenállásról. Dánia például nem állt ellen, amikor a németek azt követelték, hogy megszállva az országot, akadálytalanul vonulhassanak át a területükön Norvégia megtámadására,

De a politikai jobbkéz idézett szavainak semmiféle ilyen értelme nincs. Egyetlen értelme van: a kormányzat sem most, sem a jövőben nem fog az Orosz Birodalom nagyhatalmi törekvéseinek ellenállni. Akármit tesz az Unió és a NATO. És tágabb, általánosabb, még félelmetesebb értelme is van. Szavai szerint nem lett volna szabad ellenállni a lengyeleknek sem 1939-ben.

Sőt az angoloknak sem kellett volna provokálniuk a németeket: lám, akkor nem lettek volna halottai Conventry és London bombázásának és rakétázásának. A franciák is jobban tették volna, ha átengedik a Maginot vonalon a németeket. Ők is a semmiért haltak meg?

Ezzel szemben ugye mily jól csinálta Horthy kormányzó, hogy végül visszavonta a kiugrási kísérletét, és engedett a német megszállásnak? Hű, de mennyivel kevesebben haltak meg ezáltal? Avagy akkor mégis miért volt, hogy a nyilas uralom alatt gyilkolták tovább azokat, akiket zsidónak nyilvánítottak? És például Budapest annak a bizonyos nem ellenállásnak hála miért lett mégis romváros a sok hullával?

Mert az orbáni jobbkéz logikája szerint 1944. október 16-án is azzal jártunk jól, hogy nem vitte bele a kormányzó egy háborús védekezésbe a nemzetet. Holott a történelmi kutatás kimutatta, hogy ha Horthy csak annyit tesz a kiugrási proklamációja után, hogy nem vonja vissza, hanem azonnal a Keleti-Kárpátokban állomásozó magyar hadsereghez utazik - néhány órás út, semmi sem állta útját az Alföldön -, majd ezt követően nyomban átengedi az oroszokat, akkor azok október közepén még szinte ellenállás nélkül tudtak volna a Dunáig jutni, mert nem volt még az alföldi hátországban érdemleges német erő. Súlyosabb, hosszabb harc nélkül foglalhatták volna el Budapestet is.

Hány halottja lenne annak, ha Ukrajna részben vagy egészben engedelmeskedne az orosz követeléseknek?

Magyarán: Orbán politikai igazgatója még világosabban azt mondta ki, hogy a putyini orosz despotizmus a mai magyar politikai rendszer fennmaradásának záloga. Mint annyiszor: tesztelte a magyar és főleg a nemzetközi közvélemény tűrőképességét. Mert utána sem volt hajlandó közölni, hogy Magyarország a NATO tagjaként, a NATO segítségével mindenképpen megvédi magát, bármiféle támadással szemben.

Érdekes látni a még élő 56-osok és utódszervezeteik vonaglását. Amikor a forradalom emléke elleni liberális-libsi cselt orrontottak, azonnal hisztérikusan reagáltak. Most meg a pesti srácokat dicsőítő Pesti Srácokban kezdik mosdatni Orbán Balázs orbáni klón kijelentését. És ahogy majd az orbáni szavazók is elkezdik lassan mondogatni, hogy de azért, mégis, hát tényleg jobb, ha békesség van. Mi akkor is majd jól elröfögünk. És ‒ továbbra is ‒ jó nagyokat hazudnak majd önmaguknak. Persze megint az EU, Soros, meg ki tudja, kik lesznek még mindennek az okai. Mert bűnbakként bárki sorra kerülhet.

