- Amit mond - és amit tesz

2024-10-01 06:00:00 CEST

Ez egyszer igazat mondott a kormányfő, hiszen a propaganda és a valóság teljesen más. Mi, magyarok tudjuk jól, hogy nem arra kell figyelni, mit mond, hanem arra, amit tesz. Ahogy azt is, hogy a fideszesek bort isznak és vizet prédikálnak.

Néhány évvel ezelőtt a Rogán-féle propaganda azt harsogta, hogy a bevándorlók elveszik a magyarok munkáját. Most a Fideszhez kötődő vállalkozások tízezrével hozzák be a harmadik világbéli vendégmunkásokat, pedig csak tisztességesen meg kellene fizetni a magyar munkavállalót. Európai szintű árakhoz európai szintű bérek dukálnának!

A kormány csak a szavak szintjén áll a magyar dolgozók pártján, de valójában a hazai és a nemzetközi nagytőkét szolgálja. A magyar melóst kilóra eladták az oligarcháknak, a magyar családokat pedig darabra eladták a bankoknak.

Retorikájuk szerint „CSOKkolnak”, de közben a magyar fiataloknak esélyük sincs a saját otthonra, ha nem állnak úgy a saját lábunkon, mint egyesek. Olyan lakhatási válság van, amire nem nyújtanak segítséget az üresen kongó stadionok, az „Orbán piramisok”, sem a fegyverkezése elköltött ezermilliárdok vagy a hazug propagandára fordított százmilliárdok. Bérlakásokra kellene költeni, hiszen egy-egy harckocsi árából akár 100 család lakhatása is megoldott lenne. A kormányzati kommunikáció szerint az otthonteremtésre költenének, de valójában az ingatlanspekulánsokat szolgálják, és munkásszállókat építenek a harmadik világbeli vendégmunkásoknak.

A jelenlegi hatalom tagjai (ál)keresztények, miközben éveken keresztül alázták, gyalázták, gyengeelméjűnek és „demens, vén hülyének” nevezték Ferenc pápát. A szavak szintjén hazafiak, piros-fehér-zöld téglával verik a mellüket, de Orbán Balázs elárulta, hogy ez csak máz. Ez is csak egy választási trükk. Szentéletű családapának állítják be magukat, miközben Borkaiznak, Jakab gazdáznak, Hargitai Jánosoznak, és akkor még tényleg nem beszéltünk Szájer József brüsszeli mutatványáról.

A kormányzati mantra szerint "az apa férfi, az anya nő”, a család pedig szent, de közben az Alaptörvényük írója, a Fidesz-alapító Szájer egy ereszcsatornán menekült egy melegorgiáról a kijárási tilalom idején. A kormány a milliárdos propagandagépezetükön keresztül uszít a melegek ellen, gyűlöletet keltenek, de itt is, ott is lelepleződnek a Bese atyák. Atyák??? Természetesen nem az a baj, ha valaki meleg, hanem hogy álszentek: bort isznak és vizet prédikálnak.

A retorika szintjén védik a gyerekeket, de a gyermekjogi szakértők harmadát kirúgják, valamint kegyelmet adnak a pedofilsegítő fideszesnek és sorra buknak le az embereik. Arról nem is beszélve, hogy a házelnökük a pedofil képeket birtokló nagykövettel együtt avat '56-os emléktáblát Peruban, majd a lelepleződést pénzbüntetéssel megússza a káderük.

A fideszesek Soros ellen harcolnak, miközben ők maguk is „Soros-csicskák” voltak, a tenyeréből ettek évtizedeken keresztül. A szavak szintjén szuverenisták, de közben gyarmati sorba vitték hazánkat, kiárulták a hazai földet, a vizet és levegőt a kínaiaknak, az oroszoknak és az araboknak. Nem kellett volna adósrabszolgává tenni még az unokáinkat is, hanem be kellene tartani a jogállami normákat, és akkor továbbra is ömlene a pénz az EU-ból, az ellenségnek kikiáltott Brüsszelből.

A kormányzati szereplők a szavak szintjén békepártiak, és a háborúval tartották rettegésben a népet június 9-ig, majd másnap már plakátok tízezrein toboroznak hadsereget, ezermilliárdokat költenek mutyista fegyverekre, gyilkos eszközökre, a gyilkolásiparra.

Mindezek után felmerül a kérdés, hogy gyermekbarátnak lehet-e nevezni az inkumbens kormányt? Nézzük a tényeket! Soha ilyen kevés gyerek nem született még hazánkban. A kórházban százával hagyják ott a csecsemőket, mint Ceausescu nyomorgó Romániájában. Fidesz-közeli pedofilok buknak le a gyermekotthonokban, templomokban, egyházi iskolákban. Tanárhiány van országszerte, jobb esetben egy más tárgyra szakosodott tanár tanít, rosszabb esetben a portás bácsi vigyáz csak a gyerekekre. És mindezek után családbarátnak merik nevezni magukat?!

A Fidesz már egy fél Kádár-korszaknak megfelelő időt töltött kormányon. Kinevezték a saját káderekeit minden fontos pozícióba. Ennyi idő elég lett volna arra, hogy alkossanak is valamit, de míg korábban hazánk a térség éllovasa volt, addig mára szinte minden tekintetben sereghajtóvá tették Magyarországot.

Nekünk viszont fontos ez az ország, mert nekünk ez a hazánk. Számunkra ez nem egy pénznyerő hely, mint a Fidesz elitjének.

Az MSZP szerint vissza kell adni a pedagógusok megbecsülését, tisztességes fizetéssel és erkölcsi elismeréssel, hogy jól taníthassanak azok, akikre legdrágább kincseinket, a gyermekeinket bízzuk.

Legyen adómentes a minimálbér és a mediánbérig adójóváírással csökkentsük az adót, növeljük a dolgozó magyar emberek bérét, hogy tisztességesen meg tudjanak élni. Jól élni, minőségi, egészséges és biztonságos munkahelyeken dolgozni, és megfelelő bérekért!

Az MSZP szerint itt az ideje, hogy a kormány végre érdemi forrásokat biztosítson az egészségügy átfogó reformjára, hogy ne maradjanak el magyar emberek műtétei sem a szakdolgozók, sem a légkondicionáló berendezések hiánya miatt, s hogy ne haljanak meg kisgyerekek, mert már rezidens sincs egy kórházban.

Itt az ideje annak, hogy Magyarország egy átfogó bérlakásépítési programba kezdjen bele, hiszen, ha lakhatási válság van, az azt is jelenti, hogy hiány van az új lakásokból. Mindenki számára elérhető, megfizethető állami bérlakásokat kell építeni a fővárosban és országszerte. Az MSZP szerint korszerű technológiával, igényesen megépített lakásokra van szükség, amelyeknek alacsony az üzemeltetési és a rezsiköltsége.

Az MSZP a politika emberi hangja kíván lenni. Mi nem a azért fogunk küzdeni, hogy a halomhoz közel állók életszínvonala emelkedjen, hanem azért, hogy a magyar családok és a magyar dolgozók élhessenek minőségi életet.

A szerző az MSZP társelnöke.

