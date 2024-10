- Üzleti fogás, csodaszer vagy valóban érdemes elektrolitos italokat fogyasztani?

elektrolit;

2024-10-01 12:53:00 CEST

„Négyszáz milligramm elektrolitot, Istenem!” – üvölti Logan Paul az egyik legjobban fizetett amerikai Youtuber, pankrátor, színész egy videóban, amelyet több mint 8 milliószor néztek már meg az X-en, leánykori nevén a Twitteren. A Liquid I.V. egy idén alakult elektrolitkeverék-gyártó cég az Egyesült Királyságban, amely gyorsabb hidratálást ígér, mint a víz önmagában, miközben javítja az alvást és a bél egészségét is. Egy személyre szabott étrend-kiegészítő csomagokat kínáló cég elektrolit értékesítése 40 százalékkal nőtt az elmúlt évben. De már a mindennapi élelmiszerek csomagolásán is hirdetik az elektrolitokat. „Úgy gondolom, ez hasonló a 2016-ban látott fehérjemozgalomhoz” – mondja Joe Welstead, az Oshun elektrolit-kiskereskedő alapítója a Guardian egyik cikkében. „Ha reggel túl tudsz lépni a koffein fogyasztásán, és e helyett a megfelelő hidratálásra koncentrálsz, sokkal jobban fogod érezni magad. Rengeteg előnye van a megfelelő hidratálásnak, például kevésbé valószínű, hogy egész nap rágcsálnivalókra vágysz.”

Az elektrolitok a testfolyadékokban oldott ásványi sók. Szabályozzák a víz áramlását a sejtekből és a sejtekbe, de az idegek működésében is fontos szerepük van.

Olyan kémiai anyagok, amelyek elengedhetetlenek az izomösszehúzódásokhoz vagy az idegimpulzusok működéséhez, de a vérnyomás szabályozásához, illetve a sejtek és az egész szervezet hatékony hidratálásához is. A vérben, az izzadtságban és a vizeletben is megtalálhatóak. A testünkben leggyakrabban előforduló elektrolitok: nátrium, kálium, klorid, kalcium, foszfát és magnézium. Ezeket egy kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozás során kellő mennyiségben juttatjuk be a szervezetünkbe. Elektrolitokat leginkább a testnedveinkkel veszítünk: nagy fokú izzadáskor vagy hasmenéses, hányásos betegségben, illetve krónikus állapotok, bélproblémák is okozhatnak tápanyagfelszívódási bajokat.

„A különböző sportitalokban aktív hatóanyagok vannak, szénhidrátokat, főleg cukrokat tartalmaznak, e mellett víz és leggyakrabban nátrium, klór és kálium, s úgy állítják be ezen összetevőket, hogy a töménysége a vérplazához hasonló. A cukor azért kell, hogy hosszabb távú mozgás során ellássa energiával az izmokat. Ezek funkcionális termékek, sport szituációkban támogatják a szervezetet, javíthatják a teljesítményt” – mondta lapunknak Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke. Egy fél órás aerobic után nem szükséges ilyet fogyasztani, egy egyórás intenzív mozgásnál kellhet szénhidrát pótlás. Ha nincs szükség extra szénhidrátra, akkor nem érdemes ilyen italból sokat inni. Nagy melegben történő intenzív sportoláskor is szükség lehet rá.

A hosszú távú alkoholfogyasztás negatívan befolyásolhatja a veseműködést, ami megnehezíti a szervezet számára a folyadék- és elektrolitszint szabályozását. A koffeinnek hasonló vízhajtó hatása van, mint az alkoholnak, illetve a stressz is befolyásolhatja az elektrolitszintet azáltal, hogy növeli a vizelettel kiválasztott ásványi anyagok mennyiségét. Ha edzés közben izzadsz, és a pólód kissé fehér lesz, amikor megszárad, akkor sok elektrolitot veszítesz, amit javasolt pótolni. Ahogy öregszünk, az izomtömeg csökken, míg a zsír emelkedhet, ami a teljes testvízszint csökkenését okozza, és növelheti az elektrolit egyensúly felborulásának kockázatát.

Melegh Sándor dietetikus szerint erős fizikai aktivitás, vagy munkavégzés, illetve a versenysport adhat okot arra, hogy elektrolitos italokat igyunk. „Egyes hiányállapotokban kórházi kezelés során infúzióban is pótolják az elektrolitokat. De egy egészséges hétköznapi ember szervezete képes szabályozni mindezt, a vesefunkciók is erre valók. Ha valaki mégis ilyen italok, porok bevitelét tartja fontosnak, bajt nem okoz vele, de teljesen fölösleges, illetve vesebetegeknél járhat egészségügyi kockázattal. Ha gyerekek isszák vagy netán alkohollal kombinálják, az tud ártalmas lenni” – magyarázta a szakértő.